Pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, juru taktik Paris Saint-Germain, memuji mantan timnya, Barcelona, jelang duel yang dinanti antara kedua tim di Stadion Parc des Princes, dalam lanjutan kompetisi Liga Champions Eropa. Ia menegaskan bahwa tim asal Catalunya itu memiliki identitas yang jelas serta kualitas tinggi, baik di level individu maupun kolektif, namun di saat yang sama ia menekankan keinginan timnya untuk meraih kemenangan.

Duel ini memiliki makna khusus bagi Enrique, yang pernah melatih Barcelona, dan kini bersiap menghadapinya untuk keempat kalinya bersama Paris Saint-Germain.

Tim Prancis itu sebelumnya pernah mengungguli klub Catalunya tersebut dalam dua pertemuan di babak perempat final Liga Champions Eropa, sementara Barcelona meraih kemenangan dalam pertemuan yang mempertemukan keduanya di fase liga pada musim lalu di Stadion Camp Nou.

Pelatih asal Spanyol itu menolak menganggap laga ini sebagai final dini turnamen, seraya menegaskan bahwa kompetisi ini menaungi banyak tim yang mampu meraih gelar juara.

Enrique berkata: "Tidak, karena ini adalah turnamen yang memungkinkan kami memainkan pertandingan jenis ini. Kami termasuk di antara kandidat juara, tetapi ada tim-tim lain yang mampu meraih gelar turnamen ini."

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Kesulitan duel

Juru taktik Paris Saint-Germain itu berbicara tentang kekagumannya pada cara bermain Barcelona, seraya menegaskan bahwa kedua tim memiliki kemiripan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan identitas dan karakter di lapangan.

Ia berkata: "Saya suka menyaksikan Barcelona, baik sebagai pelatih maupun sebagai suporter. Luar biasa melihat identitas ini, dan saya rasa kami mirip, tetapi kami harus menyadari bahwa pertandingan ini akan sulit, karena mereka memiliki pemain-pemain yang kuat di level individu maupun kolektif."

Ia menambahkan terkait apa yang ia nantikan dari para pemainnya: "Saya tidak mengharapkan lebih dari itu dari mereka, karena kami harus mengatasi semua masalah sebagai satu tim."

Enrique juga mengungkapkan kebanggaannya atas penampilan para pemainnya, seraya menyoroti kenikmatan mereka dalam bermain dan keteguhan mereka pada identitas serta karakter tim, hal-hal yang menurutnya mencerminkan kerja yang ia lakukan di dalam klub Prancis tersebut.

Menghentikan Lamine Yamal?

Mengenai cara menghadapi bahaya Lamine Yamal, bintang Barcelona, di tengah pembicaraan soal absennya Nuno Mendes dari skuad Paris Saint-Germain, Enrique menegaskan bahwa membatasi bahaya pemain-pemain dengan keterampilan luar biasa tidak bergantung pada penjagaan individu semata, melainkan membutuhkan kerja kolektif dari seluruh tim.

Ia berkata: "Cara terbaik untuk bertahan menghadapi Lamine adalah menguasai bola dan mencegah mereka mendapatkannya, dan ketika kamu menghadapi tim yang memiliki pemain dengan kualitas seperti ini, kamu harus mengatasi mereka melalui kerja seluruh tim."

Terkait titik lemah Barcelona, pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa tidak ada tim yang sempurna, seraya menegaskan keyakinannya pada kemampuan Paris Saint-Germain untuk menghadapi lawannya, meski tantangan yang menanti terbilang sulit.

Pujian untuk Flick

Enrique memuji kerja yang ditunjukkan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, juru taktik Barcelona, dan menilainya selaras dengan filosofi klub Catalunya yang berlandaskan keberanian serta upaya tanpa henti untuk meraih kemenangan.

Ia berkata: "Dia sangat selaras dengan jiwa Barcelona, yang berlandaskan keberanian dan upaya terus-menerus untuk menang, dan dia menjalankan tugasnya dengan luar biasa, dan hasil-hasilnya berbicara sendiri."

Ia juga menyinggung perbandingan antara Lamine Yamal dan legenda Argentina, Lionel Messi, seraya menolak menempatkan pemain muda itu dalam perbandingan langsung dengan pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, menurut gambarannya.

Ia berkata: "Saya rasa Lamine ingin menjadi Lamine, dan dia menampilkan level yang sangat bagus. Adapun membandingkannya dengan pemain terbaik dalam sejarah, tak seorang pun akan menang dalam perbandingan itu. Kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi lebih baik tidak membuat perbandingan seperti itu."

Saya terikat dengan Barcelona, tetapi saya ingin Paris menang

Juru taktik itu mengenang kembali kenangannya bersama Barcelona, klub yang pernah ia bela sebagai pemain dan ia latih selama 6 tahun, seraya menegaskan bahwa hubungannya dengan klub Catalunya itu melampaui batas persaingan olahraga.

Ia berkata: "Saya adalah anggota klub, dan saya pernah menjadi pemain serta pelatih selama 6 tahun, dan saya memiliki keterikatan erat dengan Catalunya, keluarga saya orang Catalunya. Dulu saya merasa kesulitan menghadapi Barcelona, tetapi saya mulai terbiasa dengan hal itu."

Ia menambahkan: "Saya selalu menyaksikan Barcelona, karena ia adalah klub yang memiliki nilai-nilai jelas yang saya cintai. Mereka tidak menempuh permainan kasar, dan para pemainnya menjunjung sportivitas, tetapi kini saya adalah suporter Paris Saint-Germain dan saya ingin menang besok. Ini adalah klub tempat saya merasa penting, dan menghadapi Barcelona selalu menjadi hal yang istimewa."

Ketegangan keamanan di Paris

Di sisi lain, Enrique menolak membahas peristiwa yang terjadi di Prancis selama akhir pekan, serta apa yang mencuat terkait kekhawatiran keamanan di sekitar pertandingan, seraya menegaskan bahwa ia bukan orang yang tepat untuk mengomentari persoalan ini.

Ia berkata: "Tidak, saya bukan orang yang tepat untuk membicarakan hal ini. Saya di sini untuk berbicara tentang sepak bola, meskipun tak ada yang menyukai kekerasan."

Ia menambahkan terkait kemungkinan laga digelar dalam suasana normal: "Saya punya pendapat, dan pendapat itu sangat jelas, tetapi saya bukan orang yang tepat untuk menyuarakannya. Saya tidak khawatir soal keselamatan selama pertandingan, dan saya berharap laga digelar dalam kondisi normal."

Menutup pembicaraannya, Enrique mengomentari pernyataan pemain Paris Saint-Germain, Vitinha, yang menilai bahwa timnya, Barcelona, dan Bayern Munich adalah yang terbaik saat ini, seraya menegaskan bahwa ada klub-klub lain yang pantas berada dalam lingkaran persaingan.

Pelatih asal Spanyol itu berkata: "Jika Vitinha mengatakan itu, pastilah dia benar, tetapi ada tim-tim lain, seperti Manchester City, Arsenal, dan Real Madrid. Kita lihat siapa yang benar-benar terbaik pada April nanti."