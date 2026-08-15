Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, mengungkapkan kegembiraannya atas bergabungnya penyerang Spanyol Ferran Torres ke skuad tim, seraya menegaskan bahwa transfer tersebut menjadi peluang penting bagi klub asal Paris itu untuk memperkuat opsi ofensifnya.

Paris Saint-Germain mengumumkan, pada Sabtu pagi ini, secara resmi merekrut Torres, pemain internasional Spanyol yang telah mengoleksi 65 pertandingan bersama timnas negaranya, yang datang dari Barcelona, dalam sebuah transfer yang menjadi bagian dari langkah klub untuk menggantikan kepergian Gonzalo Ramos yang pindah pada Juli lalu ke Milan.

Torres merupakan salah satu nama yang menjadi perhatian manajemen Paris Saint-Germain sejak beberapa waktu lalu, sebelum akhirnya transfer itu dirampungkan secara resmi dan sang pemain bergabung ke tim Prancis tersebut dengan mahar sekitar 50 juta euro.

Enrique: Torres Meningkatkan Kualitas Tim

Dalam konferensi pers yang digelar menjelang laga Paris Saint-Germain melawan Lens di Piala Champions Prancis, Enrique menerima pertanyaan seputar kedatangan Torres, lalu menegaskan bahwa klub tidak ragu memanfaatkan peluang tersebut.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan sebagaimana dilansir jaringan "Foot Mercato": "Saya senang dengan kedatangannya. Saya rasa kami kini memiliki tim yang lebih baik, karena kami selalu mencari peluang yang tersedia untuk memperkuat skuad kami."

Ia menambahkan: "Dia adalah pemain internasional, dan kami mengenalnya dengan baik, selain itu ia beradaptasi secara sempurna karena mampu bermain di semua posisi. Berkat mentalitasnya, saya rasa penting untuk memiliki tipe pemain seperti ini."

Enrique melanjutkan: "Kami terus bekerja bersama presiden dan Luis Campos di bursa transfer, dan kami mencari cara untuk meningkatkan kualitas tim."

Torres sendiri telah menjalani latihan pertamanya bersama rekan-rekan barunya pada Sabtu pagi, tetapi kemungkinan besar ia tidak akan masuk dalam daftar pemain Paris Saint-Germain untuk menghadapi Lens, Minggu, di Piala Champions.

Enrique Berkelakar dengan Wartawan soal Susunan Pemain

Pada sisi lain dari konferensi pers tersebut, Enrique menolak mengungkapkan susunan pemain yang akan diandalkannya menghadapi Lens, di tengah keinginan Paris Saint-Germain untuk meraih gelar baru beberapa hari setelah menjuarai Piala Super Eropa atas Aston Villa dengan skor 2-1.

Ketika ditanya apakah ia akan melakukan perubahan pada susunan pemain, pelatih asal Spanyol itu menjawab sambil berkelakar: "Apakah saya akan melakukan perubahan besok? Apakah kalian ingin saya memberikan sedikit petunjuk kepada lawan? Saya tidak tahu, saya harus berbicara dengan istri saya untuk mengetahui siapa yang akan bermain."