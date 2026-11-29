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Cedera yang menghantam lini depan Paris Saint-Germain membuat Luis Enrique menghadapi tantangan sulit dalam memilih pemain yang mampu menutup absennya sejumlah nama sekaligus menjaga efektivitas serangan tim, terlebih setelah kehilangan sosok-sosok berpengaruh seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Désiré Doué.

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Situasi ini memaksa pelatih asal Spanyol tersebut mencari solusi dari dalam skuadnya, di saat opsi yang tersedia belum memberikan jaminan yang memadai, hingga seorang pemain muda tampil mencolok dan memberinya kesempatan untuk menyusun ulang perhitungannya.

Saat menghadapi Lorient, Enrique memutuskan memainkan Senny Mayulu sebagai penyerang tengah, dengan Ousmane Dembélé ditempatkan di sisi kanan, sebagai upaya menjajal formula serangan yang berbeda. Hasilnya menjanjikan, karena kedua pemain tersebut mencetak dua gol dalam kemenangan 2-0. Sang pelatih asal Spanyol pun mendapatkan sinyal positif mengenai kemampuan Mayulu mengisi posisi penyerang murni, meski peran yang biasa ia jalani berbeda.

Harian Prancis "L'Equipe" menyoroti penampilan Mayulu dan menilai ia tampil lebih meyakinkan daripada Ferran Torres dalam beberapa pekan terakhir di posisi penyerang nomor 9. Pengaruh pemain muda itu tidak hanya terlihat dari kehadirannya di kotak penalti, tetapi juga dari pergerakannya yang kerap turun ke belakang dan perpindahan posisinya yang terus-menerus. Hal itu membantu memperlancar alur permainan serta membuka ruang bagi rekan-rekannya di sepertiga akhir lapangan.

Situs Foot Mercato mengutip komentar harian Spanyol "Sport" yang melangkah lebih jauh. Harian tersebut menilai Mayulu semakin menegaskan kepada Enrique bahwa keputusannya untuk mengandalkan sang pemain sudah tepat, seiring perkembangan yang ia tunjukkan belakangan ini.

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Harian tersebut juga menyebut pemain berusia 20 tahun itu berhasil mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan beruntun, rentetan yang mencerminkan konsistensi kontribusi ofensifnya, bukan sekadar penampilan gemilang sesaat dalam satu laga.

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Dalam laga kontra Lorient, Mayulu mencetak gol pembuka setelah memanfaatkan umpan Dro Fernández dan melepaskan tembakan melengkung indah yang bersarang di gawang, sehingga pergerakan positifnya berbuah kontribusi langsung terhadap hasil pertandingan. Gol tersebut menegaskan kemampuannya memanfaatkan peluang, di samping perannya dalam memudahkan pembangunan serangan dengan sesekali menjauh dari kotak penalti dan turun untuk ikut membangun permainan.

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Langkah berikutnya bergantung pada kemampuan Mayulu menjaga performanya saat menghadapi lawan yang lebih sulit, terlebih perpindahan posisinya menjadi penyerang tengah menuntut tanggung jawab berbeda terkait penempatan posisi, pemanfaatan peluang, dan cara menghadapi bek lawan.

Sejumlah laporan belakangan ini menyebut Paris Saint-Germain telah memasukkan beberapa pemain sayap unggulan ke dalam radarnya untuk memperkuat tim, terutama setelah cedera yang dialami Doué. Mereka antara lain bintang Real Betis asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, pemain sayap Leipzig, Antonio Nusa, pemain Chelsea, Estêvão Willian, serta bintang Athletic Bilbao, Nico Williams. Namun, nilai transfer masing-masing pemain tersebut akan menjadi kendala terbesar bagi PSG dalam pertimbangannya merekrut pemain darurat untuk mengatasi masalah di lini serang. Hal ini membuat apa yang ditunjukkan Mayulu saat ini semakin bernilai sebagai solusi berbiaya rendah, meski belum diketahui apakah ia akan mampu mempertahankan level yang sama dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

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