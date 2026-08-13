Ferran Torres, penyerang Barcelona, semakin dekat untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain, dan ia bisa menjalani tes medis pada hari Jumat, atau paling lambat Sabtu, jika detail-detail akhir kepindahannya antara kedua klub telah dirampungkan.

Paris Saint-Germain dan Barcelona telah mencapai kesepakatan awal atas biaya transfer sekitar 50 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai bonus, sementara sang pemain tidak melanjutkan latihan bersama Barcelona kemarin dan hari ini atas persetujuan klub.

Menurut jaringan "Foot Mercato" asal Prancis, Luis Enrique, pelatih Saint-Germain, tidak diperkirakan akan terburu-buru menampilkan Torres pertama kali bersama tim Prancis tersebut.

Jaringan itu menambahkan bahwa Ferran Torres baru kembali dari liburan yang berlangsung beberapa pekan setelah Piala Dunia, dan diperkirakan akan menjalani program latihan individual, sehingga ia tidak diperkirakan akan bermain di Piala Champions melawan Lens pada hari Minggu mendatang.

Namun Paris Saint-Germain menargetkan penampilan pertamanya pada hari Minggu 23 Agustus melawan Rennes di Stadion Parc des Princes, di Liga Prancis, setelah ia menghabiskan lebih dari sepekan berlatih bersama rekan-rekan barunya.

Menurut laporan, Luis Enrique memiliki visi yang jelas mengenai cara memanfaatkan Ferran Torres, di mana pelatih asal Spanyol itu menghargai keragaman keterampilannya, serta kemampuannya bermain di jantung serangan atau di sayap, alih-alih di posisi penyerang murni tradisional.

Kepindahannya datang setelah kepergian pemain asal Portugal, Gonçalo Ramos, dari Paris menuju Milan, dan sementara Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, dan Désiré Doué saat ini tampak menjadi pilihan-pilihan utama di lini serang, rotasi yang kerap dilakukan Luis Enrique akan memberi Ferran waktu bermain yang cukup.

Salah satu kemungkinan lain yang diajukan adalah mengembalikan Désiré Doué ke posisi yang lebih dekat ke jantung serangan, sehingga membuka tempat di sayap untuk Torres.