Enrique: Saya Jenuh dengan Ballon d'Or, dan Ini Pendapat Saya soal Kasus Manchester City

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Pelatih Paris Saint-Germain berbicara soal banyak topik menjelang laga melawan City

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Pelatih Paris Saint-Germain asal Spanyol, Luis Enrique, memberikan komentar soal kasus Manchester City menjelang pertemuan kedua tim pada hari Rabu besok di Liga Champions, dengan menegaskan perlunya menghormati prosedur dan menunggu keputusan akhir dari pihak yang berwenang, serta menekankan bahwa apa yang ditampilkan klub Inggris itu di atas lapangan layak mendapat penghargaan.

Enrique berkata dalam konferensi pers hari Selasa ini: "Ada banyak kebisingan seputar klub-klub besar. Kami harus menunggu keputusan akhir dari orang yang berwenang. Kami menunggu, dan saya berharap segalanya berjalan baik bagi Manchester City karena semua yang mereka tampilkan di atas lapangan sangat luar biasa. Semua gelar yang mereka raih memang layak. Kita harus menunggu siapa yang akan mengambil keputusan."

Ia menambahkan, seperti dikutip jaringan "RMC Sport": "Ini hal yang mengejutkan, tetapi kami harus menghormati prosedur dan menunggu keputusan. Jika saya hanya berbicara soal penampilan mereka di lapangan, maka mereka memang layak mendapatkan penghargaan-penghargaan itu."

Manchester City didakwa dalam lebih dari 100 kasus pelanggaran aturan finansial Premier League, namun klub tetap bersikeras tidak bersalah dan menunggu putusan akhir.

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Dalam konteks lain, Enrique memuji level yang ditunjukkan Manchester City, baik di bawah kepemimpinan Pep Guardiola sebagai pelatih sebelumnya, maupun Enzo Maresca sebagai pelatih saat ini, dengan menegaskan bahwa klub Inggris itu memiliki sekumpulan pemain istimewa.

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Pelatih Paris Saint-Germain itu berkata: "Saya menikmati menonton pertandingan-pertandingan Manchester City di bawah Pep Guardiola dan Maresca. Pertandingan mereka menyenangkan dan menghibur. Mereka banyak menyerang tetapi juga bertahan. Mereka sedang berada di puncak performa, karena mereka menang di semua pertandingan mereka. Mereka ada di puncak, memiliki banyak pemain istimewa, dan seorang pelatih dengan visi yang jelas. Ini tantangan yang memotivasi."

Mengenai sejauh mana laga melawan Manchester City dianggap sebagai ujian utama bagi timnya pada musim ini, Enrique menegaskan bahwa hasil pertandingan tidak akan menentukan apa yang terjadi di masa depan, sambil menyebut bahwa gambaran sebenarnya tentang level tim-tim akan terlihat pada fase lanjutan musim ini setelah Natal.

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Ia melanjutkan: "Kami memulai musim dengan awal yang luar biasa, tetapi kami belum meraih hasil yang kami layak dapatkan. Di liga, kami berada dalam situasi yang berbeda. Kami tidak terbiasa dengan ini, tetapi saya tidak khawatir. Kami akan menjalani pertandingan ini di luar markas kami melawan salah satu tim terbaik di Eropa. Kami punya motivasi kuat untuk membuktikan level kami, dan bahwa kami mampu melewati kesulitan."

Mengenai opsi-opsi serangan yang tersedia sebelum laga ini, pelatih Paris Saint-Germain menegaskan bahwa tersedianya seluruh pemain memberinya kesempatan lebih baik untuk menilai potensi tim, sambil menyebut bahwa pertandingan ini akan menjadi ujian berat di stadion Manchester City.

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Enrique menolak mengubah gaya bermain timnya karena cara bermain ofensif Manchester City, dengan menegaskan bahwa Paris Saint-Germain akan berusaha menampilkan performa seperti biasa tanpa meninggalkan identitas taktiknya.

Ia berkata soal hal ini: "Apakah Anda berpikir saya akan mengubah gaya saya? Kedua bek sayap juga banyak menyerang. Kami akan mencoba bermain seperti biasa, dengan cara yang sama seperti biasanya."

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Pelatih asal Spanyol itu juga menyinggung kepergian kiper Italia, Gianluigi Donnarumma, dari Paris Saint-Germain dan kepindahannya ke Manchester City, dengan berkata: "Saya benar-benar mengagumi Donnarumma. Kepergiannya terasa berat, tetapi dia masih berada di level yang sama seperti saat di Paris, dan saya berharap dia menikmati waktunya di Manchester."

Enrique mengungkapkan kejengkelannya terhadap polemik yang terkait dengan penghargaan Ballon d'Or, dengan menegaskan bahwa Paris Saint-Germain memiliki lebih dari satu pemain yang layak meraih penghargaan tersebut, dan bahwa kesuksesan tim pada musim lalu tidak hanya bergantung pada satu pemain saja.

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Pelatih Spanyol itu berkata: "Saya sudah jenuh dengan penghargaan Ballon d'Or. Yang saya harapkan adalah kami memenangkan penghargaan ini. Kami punya pemain-pemain yang layak mendapatkannya. Tahun lalu, kami memenangkan penghargaan tim terbaik. Kami membuktikan bahwa Ousmane Dembele bukan satu-satunya yang layak mendapatkannya. Saya sudah jenuh dengan penghargaan Ballon d'Or."

Pelatih Paris Saint-Germain itu juga berbicara tentang pentingnya menjaga ketenangan dalam menghadapi tekanan, dengan mencontohkan perbedaan reaksi terhadap pencetakan gol, serta menegaskan bahwa sepak bola tidak pernah lepas dari kritik dan pasang surut.

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Ia melanjutkan: "Ada berbagai macam situasi. Ferran Torres mencetak banyak gol, dan itu hal positif setelah tiga pertandingan, tetapi jika mereka tidak mencetak gol, maka kekacauan akan merajalela. Sebaliknya, jika pemain-pemain yang biasanya tidak mencetak gol, seperti Mika Godts, mencetak hat-trick, maka dia akan menjadi Platini baru. Anda harus menjaga ketenangan, karena inilah sepak bola."

Ia menutup soal nasihatnya untuk para pemain muda: "Yang saya katakan kepada anak-anak muda saat mereka datang ke latihan adalah: apakah kalian tahu di mana kita berada? Kalian akan terus dikritik sepanjang waktu. Inilah kehidupan seorang pemain profesional. Kalian harus membiasakan diri dengan itu."



