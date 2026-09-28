Enrique Riquelme, mantan kandidat presiden Real Madrid dan pesaing Florentino Perez dalam pemilihan terakhir, kembali menjadi sorotan dengan pernyataan yang mengejutkan, setelah memecah keheningannya menyusul kekalahannya dalam perebutan kursi tersebut, sembari membuka peluang untuk kembali di masa depan, dan pada saat yang sama menyampaikan pesan yang jelas terkait isu yang mungkin mendorongnya untuk bergerak lagi di dalam klub.

Riquelme, yang meraih 35% suara dalam pemilihan Real Madrid terakhir, berbicara dalam sebuah wawancara yang dikutip surat kabar Marca tentang pengalaman pemilihannya dan masa depannya, menegaskan bahwa ia menerima hasil tersebut dan menghormati pilihan para anggota klub, namun ia menekankan bahwa ada satu hal yang masih menjadi "garis merah" baginya.

Riquelme berkata tentang kemungkinan pencalonannya kembali untuk kursi presiden Real Madrid: "Saya menghormati hasil yang telah terjadi, dan yang saya minta hanyalah persatuan di dalam komunitas Real Madrid, meski ada hal-hal yang tidak saya sukai. Waktu yang akan memberi tahu apakah saya akan mencalonkan diri lagi atau tidak."

Ia menambahkan: "Saya mencalonkan diri ketika saya melihat apa yang terjadi dan tidak saya sukai dari sudut pandang kekhawatiran terhadap situasi kelembagaan."

Pernyataan ini mengandung makna penting, terutama karena Riquelme tidak mengumumkan pengunduran dirinya dari panggung pemilihan, melainkan membuka peluang untuk kembali, di saat Florentino Perez terus memimpin klub.

Namun pesan paling jelas dari Riquelme muncul ketika ia berbicara tentang masa depan klub dan kemungkinan mengubah anggaran dasarnya, sebuah isu yang menjadi salah satu poros utama kampanye pemilihannya melawan Perez.

Mantan kandidat itu berkata: "Penjualan klub masih menjadi garis merah bagi saya. Saya akan sangat memperhatikan setiap kemungkinan perubahan dalam anggaran dasar untuk mencegah kemungkinan terjadinya penjualan klub. Saya akan bergerak jika saya melihat hal itu terjadi, meski saya harus mengatakan bahwa saya tidak melihat hal ini terjadi saat ini."

Dengan demikian, Riquelme mempertahankan sikapnya yang sebelumnya telah ia usung selama pemilihan, ketika ia menjadikan isu masa depan kepemilikan Real Madrid sebagai salah satu poin utama perselisihannya dengan Perez, namun kali ini ia berbicara dari luar perebutan kursi tersebut, dengan menegaskan bahwa ia saat ini tidak melihat proses penjualan klub sedang terjadi.

Di akhir pembicaraannya, Riquelme tidak menutup kemungkinan untuk kembali bersaing memperebutkan kursi presiden Real Madrid di masa depan, hanya dengan berkata: "Kita lihat saja apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan."

Pernyataan barunya ini datang beberapa bulan setelah pemilihan yang dimenangkan Perez, sementara tampaknya Riquelme masih mempertahankan sikap menolaknya terhadap setiap perubahan yang mungkin membuka pintu bagi penjualan klub, seraya pada saat yang sama menegaskan bahwa ia mendukung tim dan menghormati hasil pemilihan.

Dan meski Riquelme tidak mengumumkan langkah pemilihan baru apa pun, penegasannya bahwa "penjualan klub" merupakan garis merah, serta pernyataannya bahwa ia akan bergerak jika melihat kemungkinan itu menjadi nyata, mengembalikan namanya ke panggung politik di dalam Real Madrid, dan membuka pintu bagi konfrontasi baru dengan Perez di masa depan.