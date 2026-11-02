Enrique mengejutkan Villarreal dengan pengakuan mengejutkan jelang laga Liga Champions

Pelatih Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, menegaskan bahwa Villarreal layak meraih hasil yang lebih baik di Liga Champions Eropa, seraya memuji penampilan yang ditunjukkan klub Spanyol itu saat menghadapi Liverpool dan Borussia Dortmund, menjelang laga yang dinanti antara kedua tim.

Paris Saint-Germain memasuki laga ini dalam rangkaian hasil yang istimewa, tetapi Luis Enrique menekankan pentingnya para pemainnya memiliki ambisi dan terus bekerja dengan ritme yang sama, seraya menegaskan bahwa ia tidak akan menyisakan tenaga sedikit pun dalam pertandingan yang diperkirakan akan sulit melawan Villarreal, yang menurutnya telah menunjukkan penampilan yang layak mendapatkan hasil lebih baik dalam laga-laga sebelumnya di Liga Champions.

Mengenai perubahan yang dilakukannya pada laga-laga terakhir, Enrique berkata dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Setiap turnamen merupakan kesempatan untuk melihat para pemain dalam situasi yang berbeda, dan penting bagi kami untuk mengenal para pemain dengan lebih baik. Kami selalu terbuka untuk memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda yang memiliki kualitas tersebut."

Mengenai hal yang paling membuatnya bangga selama musim-musimnya bersama Paris Saint-Germain, ia menjelaskan: "Menurut saya, hal paling positif adalah kami menjadi semakin ambisius dari hari ke hari. Ini berarti ambisi setiap orang di dalam klub terus meningkat. Inilah hal yang paling penting dan paling positif bagi saya. Klub ini berbeda, dan itu membuat saya merasa sangat nyaman."

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Setelah kemenangan atas Manchester City dan Barcelona, serta seberapa berbedanya sifat laga mendatang, ia berkata: "Jika Anda berpikir, berdasarkan hasil-hasil yang kami raih belakangan ini, bahwa itu akan membantu Anda menang besok, maka Anda melakukan kesalahan besar. Kami perlu menunjukkan ambisi kami dan memiliki kemampuan untuk bekerja keras serta berlari banyak besok melawan tim bagus seperti Villarreal. Mereka menjalani jadwal pertandingan yang sulit di awal perjalanan melawan tim-tim yang sangat kuat. Mereka tim yang bagus dan memiliki pelatih yang istimewa. Kami perlu siap sejak menit pertama besok, karena hasil-hasil sebelumnya tidak akan berpengaruh apa pun terhadap apa yang akan terjadi."

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Mengenai apakah ia akan mengambil langkah kehati-hatian ekstra karena cedera yang belakangan terjadi, meskipun timnya memuncaki klasemen, Enrique menjawab: "Tidak, kami menyikapi laga ini dengan cara yang berbeda. Ada poin penting yang dipertaruhkan. Fokus kami adalah menampilkan penampilan yang baik sepanjang laga, terlepas dari turnamen atau siapa pun pemain yang turun. Kami ingin menunjukkan level kami di sebuah stadion yang membuat Anda bisa merasakan esensi sepak bola, dan melawan tim bagus yang akan menyulitkan tugas kami, serta akan sulit melewati tekanan bertahan dan sistem lini belakang mereka. Inilah jenis laga yang saya sukai."

Mengenai raihan 10 kemenangan beruntun, pelatih Paris itu berkata: "Menyenangkan mendengar bahwa Anda melakukan perubahan yang menghasilkan hasil lebih baik, dan saya harap penilaiannya positif. Anda harus menyadari bahwa Anda bukan pelatih yang buruk ketika kalah dalam satu pertandingan, sebagaimana Anda juga bukan seorang jenius ketika meraih 10 kemenangan beruntun. Ini bukan cara kerja yang benar. Kami hanya fokus pada apa yang menanti kami, dan berpikir bahwa kami telah menjalani sesi latihan yang baik hari ini. Ketika Anda berada dalam situasi bagus seperti kondisi kami saat ini, dan memiliki kekukuhan, itu disebabkan oleh adanya klub besar yang mendukung saya, di samping para pemain istimewa dan semangat kolektif yang luar biasa. Saya sangat bahagia."

Mengenai level Zabarnyi, ia menjelaskan: "Kami melihat bahwa sebagian besar pemain menampilkan level yang baik, dan ini hal positif bagi pelatih. Ia pemain muda, tetapi memiliki pengalaman yang besar. Ia percaya pada kemampuan fisik dan keterampilannya, dan ia juga seorang bek yang pandai terlibat dalam membangun serangan serta bekerja sama dengan rekan-rekannya. Tahun pertama memang sulit ketika Anda bergabung dengan klub baru, tetapi ia terus membaik dan akan menjadi pemain yang lebih penting bagi tim."

Mengenai tim yang ia perkirakan akan dihadapinya saat menghadapi Villarreal, Enrique berkata: "Jadwal pertandingannya sangat sulit, dan mungkin pelatih lain akan berpikir bahwa mereka telah menghadapi Napoli dan Liverpool, dan sekarang Paris Saint-Germain. Namun Inigo adalah pelatih yang optimis, dan bukan tipe yang suka mengeluh. Saya senang melihat pelatih-pelatih muda yang gemar menyajikan sepak bola yang baik, mencari solusi bagi tim mereka melalui gaya ini, dan menuntut para pemainnya untuk menerapkannya juga."

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Ia melanjutkan: "Saya yakin Inigo akan menjalani tahun-tahun yang baik di sini. Ia membawa timnya ke final Eropa musim lalu, dan menurut saya keputusan Villarreal untuk mengontraknya sudah tepat. Mereka bermain bagus melawan Liverpool dan layak mendapat lebih dari yang mereka raih, tetapi hal-hal seperti ini terjadi dalam sepak bola. Mereka juga mengalahkan Napoli dan menampilkan laga yang kompetitif melawan Borussia Dortmund. Ia tidak mencari-cari alasan, melainkan ingin bermain sepak bola yang baik dan menguasai bola, yang akan memaksa kami menampilkan level terbaik kami."

Mengenai kekalahan Villarreal dari Espanyol, ia berkomentar: "Ketika Anda bertaruh pada pelatih muda yang datang dengan ide-ide baru, wajar jika tim mengalami beberapa kekalahan pada tahap ini. Ini adalah pelajaran yang harus dipetik dan diperbaiki arahnya setelah itu. Ketika saya menganalisis Villarreal, saya melihat sebuah tim yang berada di awal proyek baru, tetapi saya mengamati banyak hal positif. Saya berharap mereka tidak dalam performa terbaik mereka besok karena kami ingin menang. Mereka memulai perjalanan dengan menghadapi empat lawan yang kuat, tetapi empat pertandingan berikutnya akan melawan tim-tim yang levelnya lebih rendah."

Luis Enrique menyampaikan pesan kepada Inigo Perez, ia berkata: "Kami tahu bahwa hasil adalah yang menentukan dalam sepak bola. Inigo telah membuktikan kepribadiannya setiap kali ia berbicara di depan umum, dan ia juga memimpin timnya melalui keteladanan. Ia memiliki semua modal yang diperlukan untuk menjadi pelatih besar. Hal terpenting dalam hidup adalah tetap setia pada prinsip-prinsip Anda, dan tidak kehilangan jati diri karena sebuah kekalahan."

Ia menutup: "Saya pernah meraih sukses, pernah mengalami kekalahan, dan pernah melewati masa-masa sulit. Dan kini semua orang mengira saya adalah orang yang luar biasa, atau pelatih yang istimewa, tetapi apa yang Anda capai Anda ciptakan sendiri sepanjang karier Anda. Ia akan mengalami masa naik dan turun, karena perjalanannya panjang dan memuat momen-momen baik serta momen-momen sulit. Saya yakin bahwa Inigo memiliki karier kepelatihan besar yang menantinya."