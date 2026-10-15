Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, mengakui bahwa timnya melewati momen-momen sulit sepanjang babak kedua pada laga menarik melawan Manchester City, meski sempat memimpin tiga gol tanpa balas di babak pertama, sebelum akhirnya memastikan kemenangan 4-2 di Liga Champions Eropa.

Tim asal Paris itu menampilkan penampilan ofensif yang kuat di stadion Manchester City, Rabu malam, dalam pertandingan yang berlangsung dengan tempo cepat dan tekanan terus-menerus dari kedua kubu. Namun reaksi tuan rumah setelah jeda membuat kemenangan Paris benar-benar berada dalam ancaman, menurut pengakuan pelatih asal Spanyol tersebut.

Enrique: Jika nasib buruk menimpa kami, kami akan kalah

Luis Enrique memuji penampilan para pemainnya pada babak pertama, tetapi ia tidak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap perubahan jalannya pertandingan setelah jeda, dengan menegaskan bahwa hasil akhir tidak terjamin meski unggul cukup besar.

Pelatih Paris Saint-Germain itu mengatakan dalam konferensi pers, seperti dikutip jaringan RMC Prancis: "Itu pertandingan yang menarik. Apa yang kami perkirakan soal laga ini benar-benar terjadi. Ketika Anda menyaksikan pertandingan dengan level seperti ini antara dua tim yang terus berupaya bermain dan menekan tanpa henti, Anda akan mengharapkan duel yang menarik dan luar biasa dengan tempo yang sangat cepat, dan itulah yang terjadi."

Ia menambahkan: "Kami melewati tekanan mereka di babak pertama dan kami layak mendapatkan hasil itu. Saya tidak suka tiba di waktu jeda dengan selisih sebesar ini, 3-0, karena hal itu bisa menimbulkan rasa terlalu puas di babak kedua. Pada saat itu, lawan sudah kehilangan pertandingan, dan mereka harus mengambil banyak risiko untuk mencoba kembali."

Namun pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa timnya menghadapi kesulitan besar pada paruh kedua pertandingan, dengan mengatakan: "Kami menghadapi banyak masalah, dan jika nasib buruk menimpa kami hari ini, kami akan kalah dalam pertandingan ini."

Enrique mengungkapkan bahwa ia berbicara dengan asistennya, Rafael Pol, selama laga berlangsung, sembari menegaskan bahwa keberuntungan berpihak kepada Paris kali ini, setelah tim tersebut mengalami nasib buruk pada beberapa pertandingan sebelumnya di Liga Prancis.

Ia menjelaskan: "Pada salah satu momen di babak kedua, saya berbicara dengan Rafael Pol dan berkata kepadanya: hari ini kami mendapatkan semua keberuntungan yang kami lewatkan pada pekan-pekan awal Liga Prancis, ketika lawan selalu melepaskan tembakan dan mencetak gol."

Ia mengakhiri perbincangannya tentang dinamika pertandingan dengan mengatakan: "Hari ini, terjadi semacam keseimbangan. Tidak ada hasil apa pun yang akan terasa adil hari ini."

Mengapa Paris Saint-Germain kesulitan meski unggul tiga gol?

Meski mengakhiri babak pertama dengan keunggulan tiga gol tanpa balas, Paris Saint-Germain harus menghadapi tekanan intens dari Manchester City setelah jeda, setelah tim Inggris itu maju dengan jumlah pemain yang banyak ke lini serang untuk mencari jalan kembali.

Luis Enrique menuturkan bahwa risiko yang diambil City sudah dapat diperkirakan mengingat mereka tertinggal tiga gol, tetapi hal itu membuat tugas timnya jauh lebih sulit, terutama dengan menurunnya kemampuan mereka menghadapi tekanan.

Ia mengatakan: "Ketika sebuah tim tertinggal 3-0, mereka akan mengambil risiko, dan itulah yang dilakukan Manchester City. Pada beberapa kesempatan, mereka hanya memiliki satu pemain di belakang, yang berarti ada banyak pemain pada fase serangan."

Ia menambahkan: "Sulit menghadapi hal itu, dan kami mengalami masalah menghadapi tekanan mereka. Pada babak pertama, kami menekan dengan nyaris sempurna. Sementara pada babak kedua, kami melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi menghadapi pertandingan jenis ini tidak mudah."

Meski mendapat tekanan dari tim Inggris itu, Paris mampu mencetak gol keempatnya melalui Magnes Akliouche, sementara Ferran Torres gagal mengeksekusi penalti untuk Manchester City, dalam salah satu momen yang mencerminkan besarnya dinamika yang terjadi dalam laga tersebut.

Enrique menegaskan bahwa meraih kemenangan baru di Inggris atas pemuncak klasemen Liga Premier Inggris memiliki arti besar bagi timnya, dengan mengatakan: "Pada akhirnya, kembali menang di Inggris atas pemuncak klasemen Liga Premier Inggris adalah sesuatu yang selalu memberi Anda motivasi. Saya kira itu penting bagi kami."

Luis Enrique menolak anggap kemenangan ini sebagai pesan kepada para pesaing

Pelatih Paris Saint-Germain itu menolak menganggap kemenangan atas Manchester City sebagai pesan yang ditujukan kepada para pesaing lainnya di Liga Champions Eropa, dengan menegaskan bahwa yang terpenting adalah mencapai fase-fase penentuan turnamen dalam kondisi terbaik.

Enrique mengatakan: "Tidak, pesan apa? Satu-satunya pesan adalah bahwa tim yang memenangkan Piala Eropa pada akhir musim itulah yang terpenting."

Ia menambahkan: "Tidak penting menjadi yang terbaik pada tahap kompetisi ini. Yang penting adalah kami sampai ke bulan Maret, itulah target kami."