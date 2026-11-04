Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, menunjukkan kemarahan besar terhadap sebuah keputusan wasit dalam laga timnya melawan Villarreal di Liga Champions, setelah tim asal Prancis itu terpaksa menjalani sebagian pertandingan dengan kekurangan pemain akibat keterlambatan dalam melakukan tiga pergantian sekaligus.

Insiden tersebut terjadi pada menit ke-74, ketika skor menunjukkan keunggulan Paris Saint-Germain dengan lima gol tanpa balas, setelah mereka menguasai jalannya pertandingan sepenuhnya, sebelum wasit Felix Zwayer turun tangan untuk menerapkan aturan baru terkait batas waktu pemain yang digantikan meninggalkan lapangan.

Enrique sebelumnya memutuskan untuk melakukan tiga pergantian secara bersamaan dengan keluarnya Achraf Hakimi, Vitinha, dan Desire Doue, serta masuknya David Boly, Lucas Beraldo, dan Quentin Ndjantou. Namun keterlambatan Achraf Hakimi dan Vitinha untuk keluar dalam tenggang waktu yang ditentukan membuat wasit tidak mengizinkan seluruh pemain cadangan masuk seketika, sehingga tim mendapati dirinya kekurangan jumlah pemain.

Keputusan itu memicu kemarahan pelatih asal Spanyol tersebut, yang mencoba mendorong salah satu pemain cadangan ke dalam lapangan, hingga pemain itu mendapat kartu kuning, sementara wasit mengizinkan pertandingan tetap berlanjut, menurut apa yang dilaporkan laporan surat kabar "Marca".

Enrique berkata usai pertandingan: "Apa yang terjadi soal tiga pergantian itu sungguh lelucon. Bayangkan jika skornya 0-0, lalu mereka mengeluarkan tiga pemainmu, dan setelah itu saya mendorong salah satunya hingga ia mendapat kartu kuning, saya akan mendorong para pemain lainnya juga! Apa ini? Apakah kita sedang bermain permainan anak-anak?".

Ia menambahkan: "Kita juga harus menghormati para profesional, sama seperti kita menghormati tim wasit".

Insiden ini terkait dengan penerapan amandemen baru dalam peraturan sepak bola, yang disahkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, yang mengharuskan pemain yang digantikan meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik sejak isyarat wasit atau diangkatnya papan pergantian.

Apabila melewati tenggang waktu tersebut, pemain tetap harus keluar, tetapi pemain pengganti tidak diizinkan masuk kecuali pada penghentian permainan pertama setelah berlalunya satu menit penuh sejak pertandingan dilanjutkan, dan dengan izin wasit, dengan tujuan mengurangi pemborosan waktu dan terganggunya ritme pertandingan.

Pertandingan berakhir dengan kemenangan Paris Saint-Germain enam gol tanpa balas, setelah David Boly menambah gol keenam pada menit ke-78, sehingga tim asal Prancis itu meraih kemenangan telak, yang tidak menghalangi pelatihnya untuk meningkatkan protesnya terhadap aturan wasit yang baru.