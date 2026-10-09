Pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, yang menangani Paris Saint-Germain, membela Ousmane Dembele setelah kritik yang menerpanya akibat penampilannya bersama timnas Prancis selama periode jeda internasional, dengan menegaskan bahwa penyerang timnya itu tampil istimewa kendati kritik yang mengarah kepadanya.

Paris Saint-Germain mengumumkan, melalui koordinasi antara staf teknis dan manajemen olahraga, pemberian waktu istirahat kepada Dembele dan pemain Portugal, Nuno Mendes, dengan ketentuan yang pertama kembali berlatih besok Sabtu, sementara yang kedua akan melanjutkan latihan pada hari berikutnya.

Dengan demikian, Dembele akan absen dalam laga menghadapi Le Mans, yang dijadwalkan besok Sabtu, setelah menjalani periode jeda internasional yang berlangsung selama tiga pekan.

Pemain berusia 29 tahun itu tampil selama 262 menit dari total 360 menit yang memungkinkan, menjadikannya pemain timnas Prancis kedua yang paling banyak digunakan selama periode jeda terakhir, di belakang bek Chelsea, Maxence Lacroix.

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Enrique: Dembele luar biasa seperti biasanya

Kendati Dembele mendapatkan banyak menit bermain bersama timnas Prancis, penampilannya selama laga-laga terakhir memicu kritik luas di media Prancis, setelah ia tampil di posisi penyerang murni menghadapi Turki, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Prancis 1-0, kemudian menghadapi Italia yang berakhir imbang 1-1, sebelum ia bermain di sayap kanan menghadapi Belgia dalam kemenangan 4-1.

Media Prancis menilai bahwa Dembele termasuk pihak yang paling dirugikan selama periode jeda, terutama setelah penampilannya menghadapi Belgia di Stade de France, di mana ia mengerahkan upaya besar dalam melakukan pressing, pergerakan, dan membuka ruang untuk rekan-rekannya, tetapi ia tidak berhasil meninggalkan sentuhan yang menentukan, sementara masuknya Michael Olise sebagai penggantinya kian mempertajam perbandingan.

Namun Enrique menolak kritik-kritik tersebut, dan berkata dalam konferensi pers hari Jumat ini sebelum kembalinya Paris Saint-Germain ke Parc des Princes: "Saya harus mengatakan bahwa saya tidak sependapat dengan itu. Bagi saya, dia luar biasa seperti biasanya. Dia pemain yang berbeda. Anda bisa membayar harga tiket untuk menonton Ousmane di lapangan dengan tenang. Dia selalu hadir untuk menunjukkan potensinya dan melepaskan tembakan. Dia tampil sangat bagus."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan, sebagaimana disorot situs "Foot Mercato" Prancis, bahwa keputusan mengistirahatkan Dembele dan Nuno Mendes diambil setelah berkonsultasi antara seluruh pihak, mengingat panjangnya periode jeda internasional dan laga-laga tim yang akan datang, seraya menjelaskan: "Setelah lamanya periode jeda ini, kami memikirkan hal itu dari sudut pandang individu, dan kami semua memutuskan bahwa Nuno dan Ousmane membutuhkan istirahat sebagai persiapan untuk laga-laga yang menanti kami. Ini hal yang wajar, dan Anda harus terbiasa dengannya, karena ini akan menjadi hal yang lazim musim ini."

Pujian untuk Doue: "Dia mesin"

Luis Enrique juga memuji pemain muda Prancis, Desire Doue, setelah ia menampilkan serangkaian penampilan apik bersama timnas negaranya selama periode jeda internasional.

Pelatih Paris Saint-Germain itu berkata: "Seperti biasa, dia adalah mesin, dan bermain sepak bola yang luar biasa. Dia mungkin menjalani sebuah laga di mana ia tidak akurat, seperti Ousmane atau Kvaratskhelia atau Fabian, dan ini berlaku untuk semua pemain."

Ia melanjutkan: "Saya tidak merasa khawatir. Yang penting bagi saya adalah apa yang ia tampilkan, dan bahwa ia siap untuk bermain kapan saja. Siap baik di bangku cadangan maupun selama latihan, dan ini adalah hal yang sulit untuk diwujudkan."

Enrique mengomentari penampilan timnas Prancis bersama Zidane

Luis Enrique juga berbicara tentang kemungkinan kemiripan antara Paris Saint-Germain dan timnas Prancis di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane, di tengah perbincangan yang beredar tentang timnas yang mengadopsi sebagian gagasan tim asal Paris itu.

Pelatih Paris Saint-Germain itu berkata: "Saya tidak tahu, tetapi apa yang saya lihat dalam laga-laga pertama Prancis adalah bahwa gagasan-gagasan itu sesuai untuk mengejar kemenangan, penguasaan bola, pressing, dan keterpaduan demi membentuk sebuah tim yang sesungguhnya."

Ia menambahkan: "Inilah kesulitan yang Anda hadapi ketika menjadi pelatih sebuah timnas, karena Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk mewujudkan harmoni di antara seluruh pemain. Level para pemain sangat positif, dan hasil-hasil itu berbicara sendiri."