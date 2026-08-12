Pelatih asal Spanyol, Unai Emery, yang menangani Aston Villa, memiliki peluang emas untuk meraih sejumlah pencapaian melalui gerbang Piala Super Eropa, ketika timnya menghadapi Paris Saint-Germain pada Rabu malam hari ini di Kota Salzburg, Austria.

Emery terus menorehkan sejarah pada musim lalu ketika ia memperkokoh rekornya sebagai pelatih dengan gelar Liga Europa terbanyak, setelah menambah koleksinya menjadi 5 gelar di kompetisi tersebut.

Kutukan Piala Super Eropa

Namun, pelatih Spanyol itu memiliki catatan yang sama sekali berbeda di Piala Super Eropa, karena ia belum pernah memenangi gelar tersebut meski telah tampil di final sebanyak 3 kali.

Percobaan pertamanya datang saat ia melatih Sevilla, ketika ia kalah dari Real Madrid 2-0 pada tahun 2014, sebelum kembali tumbang pada tahun berikutnya di hadapan Barcelona dengan skor 5-4 setelah perpanjangan waktu.

Adapun percobaan ketiganya terjadi pada tahun 2021, ketika ia memimpin tim kepelatihan Villarreal, tetapi ia kembali gagal meraih gelar.

Ironisnya, Emery, setelah membawa Sevilla meraih gelar Liga Europa untuk ketiga kalinya secara beruntun pada tahun 2016, meninggalkan klub itu untuk menangani Paris Saint-Germain, yang akan ia hadapi hari ini di final Piala Super Eropa.

Akankah ia menjadi juara untuk keenam kalinya?

Emery memiliki 5 gelar di kompetisi klub yang berada di bawah naungan UEFA, dan seluruhnya diraih di Liga Europa, yang menjadikannya kandidat untuk melampaui para legenda kepelatihan jika ia memenangi Piala Super, menurut statistik "Squawka".

Pelatih Spanyol itu dengan lima gelarnya menyamai sejumlah pelatih besar dalam sejarah sepak bola Eropa, yaitu Bob Paisley, Zinedine Zidane, Nereo Rocco, Jose Mourinho, dan Louis van Gaal.

Dan jika ia memenangi gelar keenam, ia akan melampaui kelompok tersebut, hingga menyamai legenda kepelatihan Italia, Arrigo Sacchi.

Saat itu, dalam daftar pelatih tersukses di kompetisi klub Eropa, tidak akan ada yang mengunggulinya selain Carlo Ancelotti dengan koleksi 11 gelar, serta Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson, dan Giovanni Trapattoni, yang masing-masing memiliki 7 gelar.

Enrique untuk menyusul para legenda

Di sisi lain, Luis Enrique, pelatih Saint-Germain, sudah memiliki dua gelar Piala Super Eropa, setelah membawa Barcelona meraih gelar pada tahun 2015, kemudian membawa Paris Saint-Germain menjadi juara pada tahun 2025.

Pelatih Spanyol itu juga pernah memenangi turnamen tersebut sebagai pemain pada tahun 1997.

Dan jika ia berhasil membawa Paris Saint-Germain meraih gelar kembali, Luis Enrique akan menjadi pelatih ketiga dalam sejarah yang meraih Piala Super Eropa 3 kali atau lebih, bergabung dengan Carlo Ancelotti asal Italia pemegang rekor dengan 5 gelar, dan Pep Guardiola yang menjadi juara sebanyak 4 kali.

Baca juga:

Saint-Germain dan Aston Villa: Akankah Piala Super Eropa tetap menjadi milik eksklusif juara Liga Champions?

Dari Barcelona ke Paris: Aston Villa menantang rekor Liverpool yang bertahan

Daftar langka: Saint-Germain membidik pencapaian bersejarah Real Madrid