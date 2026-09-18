Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, berbicara mengenai persaingan Ballon d'Or, menjelang laga timnya melawan Marseille, Minggu lusa, di Liga Prancis.

Surat kabar AS memublikasikan pernyataan Enrique, selama konferensi pers, di mana pelatih asal Spanyol itu menegaskan tidak adanya strategi apa pun dari klub Prancis tersebut, terkait penghargaan Ballon d'Or.

Enrique tidak ingin memastikan sikapnya mengenai Ballon d'Or, atau memilih kandidat untuk memenangkannya, tetapi ia menegaskan bahwa ia berharap penghargaan itu jatuh kepada salah satu pemain Paris Saint-Germain.

Ia melanjutkan, "Strategi? Rencana kami adalah memenangkan pertandingan-pertandingan penting. Itulah strategi kami. Kami tidak memutuskan apa pun sebagai klub. Kami senang memiliki 10 pemain di antara 30 kandidat Ballon d'Or."

Ia menuturkan, "Jika kami punya kemungkinan untuk mengambil keputusan, mungkin kami akan memasukkan Doué juga dalam daftar. Mengapa Doué tidak dicalonkan? Kami selalu membela pemain-pemain kami. Kami layak untuk Ballon d'Or menjadi milik salah satu pemain kami."

Ia menyoroti, "Siapa yang akan memenangkan Ballon d'Or? Sebagai sebuah klub, kami berharap salah satu pemain Paris Saint-Germain yang memenangkannya. Kami berupaya melindungi pemain-pemain kami."

Ia menjelaskan, "Keunggulan Paris atas Marseille? Tidak ada kandidat favorit, terutama saat kamu menjalani laga klasik. Kami terbiasa melihat tim-tim yang menjadi favorit untuk menang lalu kalah dalam pertandingan mereka."

Ia menambahkan, "Setelah saya menganalisis pertandingan pekan lalu melawan Brest, saya harus mengatakan satu hal bahwa itu bukan pertandingan terburuk kami, tetapi itu adalah yang paling kurang berkualitas di antara empat pertandingan yang telah kami jalani."

Ia melanjutkan, "Melawan Monaco kami tampil hebat namun kalah. Dan di Rennes serta Lille kami layak mendapat lebih. Pertandingan Brest adalah yang paling kurang berkualitas, tetapi itu terjadi karena mereka bermain sangat bagus. Inilah analisis yang bisa saya berikan."

Ia melanjutkan, "Pesan untuk Bruno Genesio pelatih Marseille? Saya tidak bisa mendoakan kesuksesan untuknya pada hari Minggu karena ia adalah pelatih lawan. Saya bisa mendoakan kesuksesan untuknya di masa depan, tetapi pada hari Minggu saya tidak akan mendoakannya."

Ia menegaskan, "Kami akan menjalani pertandingan yang rumit melawan Marseille, yang telah mengganti pelatihnya dan ditinggalkan banyak pemain, kami harus siap untuk segala skenario."

Ia menutup, "Doué adalah pemain yang menakjubkan, dan sungguh luar biasa memiliki pemain dengan mentalitas seperti ini. Ia memulai sebagai starter, dan saya rasa ia bermain sebagai starter di sebagian besar pertandingan awal musim. Saya senang dengan apa yang saya lihat darinya."

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