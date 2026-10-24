Enrique: Ballon d'Or tidak penting bagi saya, dan tidak akan memengaruhi tim saya

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, menegaskan bahwa ia tidak tertarik dengan ajang Ballon d'Or, yang akan digelar bersamaan dengan laga timnya melawan Olympique Lyon, yang dijadwalkan berlangsung Senin mendatang, dalam pertandingan pekan kedelapan Liga Prancis.

Enrique menggelar konferensi pers pada Sabtu, dua hari sebelum laga yang dinanti melawan Lyon, yang diputuskan ditunda hingga Senin malam alih-alih Minggu, akibat aksi-aksi unjuk rasa berskala besar yang direncanakan di Prancis selama akhir pekan, berdasarkan permintaan dari kepolisian.

Penundaan pertandingan itu membuatnya bertepatan dengan ajang Ballon d'Or, yang akan digelar bersamaan dengan salah satu laga Paris Saint-Germain untuk tahun kedua berturut-turut, setelah tahun lalu ajang tersebut berbarengan dengan laga tim ibu kota Prancis itu melawan Olympique Marseille pada 2025.

Namun, kebetulan ini sama sekali tidak menjadi sumber gangguan bagi Luis Enrique, yang pada Sabtu kembali menegaskan bahwa ia tidak tertarik dengan penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola tersebut.

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 15.30 OL

Ketika ditanya apakah ia akan menonton ajang Ballon d'Or, yang dijadwalkan digelar di London, Enrique menjawab dengan jelas: "Tidak, itu tidak menarik bagi saya," sebelum kemudian berbicara tentang penundaan laga timnya melawan Lyon.

Pelatih Paris Saint-Germain itu menambahkan: "Saya akan tetap fokus pada pertandingan hari Senin. Jika itu lebih baik dalam situasi saat ini, saya menerimanya. Hari Minggu adalah hari yang istimewa karena digelarnya pertandingan American football, selain kondisi yang ada sekarang. Kami harus siap. Saya tidak punya masalah bermain pada hari Senin. Kami telah menunjukkan identitas tim yang kami wakili."

Di akhir pembicaraannya tentang Ballon d'Or, Enrique mengakui kemungkinan salah satu pemain timnya memenangkan penghargaan tersebut, merujuk pada Ousmane Dembele, sang juara bertahan, dan Khvicha Kvaratskhelia, yang mengalami cedera yang akan menjauhkannya dari lapangan selama beberapa bulan.

Enrique berkata: "Kami memiliki banyak pemain yang mampu memenangkan Ballon d'Or. Kita akan lihat siapa yang akan memenangkannya, tetapi itu tidak akan mengubah apa pun dari apa yang ingin kami capai sebagai sebuah tim."



