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Penyerang Borussia Dortmund, Fabio Silva, mengungkap bagaimana nasihat ayahnya membantunya mencetak gol penyama kedudukan dramatis pada menit ke-89 melawan Bayern Munich. Silva menjebol gawang lewat tembakan berkecepatan 90,6 km/jam untuk menjaga rekor tak terkalahkan BVB dalam laga Bundesliga di Allianz Arena.

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Silva selamatkan satu poin lewat gol dramatis di pengujung laga

Penyerang Borussia Dortmund Fabio Silva menjadi pahlawan di menit-menit akhir untuk membawa BVB bermain imbang 2-2 melawan Bayern Munich di Allianz Arena. Saat tertinggal 2-1 pada menit ke-89, penyerang asal Portugal itu menyambar bola liar di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan berkecepatan 90,6 km/jam yang menaklukkan Jonas Urbig.

Gol tersebut merupakan gol ketiga Silva di liga musim ini setelah delapan pekan pertandingan, melampaui total golnya sepanjang musim lalu.

Golnya memastikan Dortmund tetap tak terkalahkan dan memiliki 18 poin, sama dengan juara rekor Jerman itu.

Nasihat ayah jadi penentu di kotak penalti

Berbicara seusai pertandingan, Silva mengaitkan ketajaman nalurinya mencetak gol di kotak penalti dengan nasihat sang ayah. "Kami datang ke sini untuk menang. Itulah mentalitas yang harus kami miliki musim ini. Tim kami punya banyak pemain berkualitas, dan kami tahu tim kami luar biasa tahun ini," kata Silva.

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"Para pemain yang tampil sejak awal maupun yang masuk dari bangku cadangan selalu memberikan dampak. Itulah yang ingin kami tunjukkan kepada semua orang."

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"Ayah saya selalu bilang bahwa saya harus bisa mengendus bola di kotak penalti, dan saya berada di sana untuk menyambar bola kedua. Saya senang bisa membantu tim," tambahnya.

Para pemain pengganti cetak rekor baru Bundesliga

Gol Silva di menit-menit akhir tercipta berkat sesama pemain pengganti, Konstantinos Karetsas, yang menegaskan kekuatan luar biasa BVB dari bangku cadangan. Para pemain pengganti Dortmund kini telah mencatatkan 13 kontribusi gol (lima gol dan delapan assist) musim ini, sebuah rekor baru Bundesliga setelah delapan pekan pertandingan.

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Selain itu, tujuh dari 14 gol Dortmund musim ini tercipta setelah menit ke-80.

Kontribusi Silva menunjukkan kedalaman skuad yang dibangun di bawah pelatih kepala Niko Kovac.

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Penyerang Portugal incar kontribusi berkelanjutan

Gol Silva yang datang di saat penting memberi Dortmund dorongan besar dalam persaingan gelar bersama Bayern.

Penyerang itu akan berupaya melanjutkan ketajamannya dalam pertandingan domestik dan Eropa mendatang.

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BVB kini mengalihkan fokus ke laga Bundesliga berikutnya.