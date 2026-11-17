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Dari pemusatan latihan Brasil, talenta Real Madrid Endrick memberi jawaban yang mengecewakan Milan, Roma, dan semua klub yang berupaya merekrutnya pada bursa transfer musim dingin.

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Sejak musim panas lalu, talenta Brasil kelahiran 2006, Endrick, terus menjadi pusat rumor dan pembicaraan transfer. Di Italia, Milan dan Roma telah berupaya merekrutnya pada Agustus, tetapi tidak berhasil. Kedua klub masih berusaha keras menjelang Januari.

Namun, Endrick memilih berhenti di area wawancara selepas pertandingan melawan Singapura, saat bersama timnas Brasil, untuk menjawab pertanyaan para wartawan Brasil tentang masa depannya. Jawabannya, seperti dilaporkan Sports Center Brazil dari ESPN , bukanlah yang diharapkan klub-klub peminatnya.

TAMPIL MENONJOL BERSAMA BRASIL - Endrick lebih dulu tampil menonjol di lapangan. Carlo Ancelotti memilih memainkannya sejak menit pertama bersama Vinicius Junior dan Estevao dalam trio lini depan Brasil yang belum pernah diturunkan sebelumnya. Bermain sebagai penyerang nomor 9, Endrick menyumbang assist untuk salah satu dari tiga gol pertama Vinicius, lalu mencetak sendiri gol yang membuat skor menjadi 4-0 berkat assist Estevao, satu dari sekian banyak assist-nya.

Brasil akhirnya menang 7-0 atas Singapura. Endrick bermain penuh selama 90 menit, menunjukkan bahwa sekembalinya ke Madrid, ia siap mendapat waktu bermain jauh lebih banyak daripada yang diberikan Mourinho.

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MINIM KESEMPATAN DI BAWAH MOURINHO - Endrick mengawali musim bersama Real Madrid dalam kondisi cedera. Namun, setelah pulih dari masalah otot, dan meski Vinicius beberapa kali harus absen karena skorsing panjang, ia hanya mencatatkan 141 menit bermain. Endrick baru sekali menjadi starter, dengan satu gol dan satu assist yang dicatatnya dalam kebangkitan luar biasa melawan Roma di Liga Champions, yang turut ia picu.

ENDRICK INGIN BERTAHAN - Milan dan Roma sudah lama menjalin kontak dengan Roc Nation, agensi yang mewakili Endrick. Keduanya berupaya merekrutnya pada bursa transfer Januari, sedapat mungkin dengan status pinjaman, atau bahkan membelinya secara permanen melalui skema yang memungkinkan pembelian mulai akhir musim. Hingga kini, José Mourinho selalu menyatakan keinginannya mempertahankan Endrick di Madrid. Namun, hari ini sang pemain Brasil sendiri yang (hampir) sepenuhnya menutup pintu untuk meninggalkan Real Madrid.

Berbicara di area wawancara, Endrick tidak mengeluhkan minimnya waktu bermain dan kembali menegaskan kecintaannya kepada Real Madrid, klub yang tak ingin ia tinggalkan: "Minim waktu bermain? Saya rasa itu keputusan Mourinho, bukan? Tentu, saya selalu siap membantu Real Madrid, yang merupakan klub terbesar di dunia. Saya berharap bisa bertahan di sana seumur hidup untuk membantu Real dan selalu membantu rekan-rekan saya".