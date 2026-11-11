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Penyerang Real Madrid, Endrick, berpeluang hengkang pada Januari setelah Sporting CP merencanakan langkah transfer ambisius pada musim dingin. Pelatih yang baru ditunjuk, Paulo Fonseca, dikabarkan mendesak klub Portugal itu untuk kembali bekerja sama dengan penyerang asal Brasil tersebut menjelang paruh kedua musim.

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Endrick pertimbangkan hengkang dari Real Madrid

Masa depan Endrick di Madrid semakin tidak pasti menjelang bursa transfer Januari. Menurut AS, penyerang muda itu diperkirakan akan meninggalkan ibu kota Spanyol pada musim dingin ini demi mencari peluang yang lebih baik.

Penyerang berusia 20 tahun itu kesulitan mendapatkan tempat sebagai starter reguler musim ini. Ia baru tampil tujuh kali di semua kompetisi dan hanya mencetak satu gol. Dengan menit bermain yang sangat terbatas, kepergian pada pertengahan musim kini dipandang sebagai langkah paling masuk akal. Sporting telah menawarkan jalan keluar bagi pemain asal Brasil itu dari situasinya yang membuat frustrasi di Madrid.

Sporting dan Fonseca berupaya wujudkan transfer

Faktor utama di balik potensi transfer musim dingin ini adalah Fonseca, yang baru ditunjuk sebagai pelatih Sporting. Laporan yang sama menyebut Fonseca menjadikan penyerang Madrid itu target utama dan secara langsung meminta jajaran petinggi klub untuk menuntaskan transfernya pada Januari.

Fonseca memandang pemain asal Brasil itu sebagai tambahan penting bagi skuad barunya di Portugal. Jajaran petinggi klub telah mendengarkan permintaan sang pelatih dan memulai langkah resmi untuk mendatangkan pemain tersebut ke Lisbon pada bursa transfer mendatang.

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Kepindahan ke Sporting akan memungkinkan Endrick kembali bekerja sama dengan pelatih yang sangat dikenalnya. Fonseca sebelumnya merekrut penyerang berbakat itu saat melatih Lyon musim lalu, dan keduanya menjalin kerja sama yang sangat produktif.

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Daya tarik Liga Champions dan jaminan menit bermain

Peluang untuk kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya di Lyon menjadi faktor penting bagi Endrick. Kembali ditangani pelatih yang sangat memahami karakteristik dan keunggulan taktisnya bisa memberinya lingkungan ideal untuk membangkitkan performanya musim ini.

Selain itu, Sporting menawarkan daya tarik besar berupa kesempatan bermain di Liga Champions. Peluang untuk terus menguji kemampuannya di kompetisi antarklub utama Eropa diperkirakan akan sangat memengaruhi keputusan akhir sang pemain.

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Di atas segalanya, Endrick memprioritaskan klub yang dapat menjaminnya menit bermain yang banyak. Setelah beberapa bulan yang sulit di Santiago Bernabeu, penyerang itu bertekad bergabung dengan proyek yang menempatkannya sebagai sosok sentral.

Negosiasi transfer dan persaingan dari Italia

Sporting tidak akan melenggang tanpa pesaing dalam upayanya mendapatkan bintang Madrid itu, karena AS Roma juga aktif mendekati sang pemain. Klub Italia tersebut tetap bersaing dan bisa mempersulit rencana transfer Sporting.

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Terkait bentuk kesepakatan, peminjaman langsung tetap menjadi opsi yang sangat memungkinkan bagi semua pihak. Kepindahan sementara itu akan memungkinkan Endrick memperoleh pengalaman penting sembari tetap terikat dengan klub asalnya.