Klub Roma menunjukkan minatnya untuk mendatangkan penyerang Real Madrid asal Brasil, Endrick, pada bursa transfer musim panas saat ini guna memperkuat lini serang tim Italia tersebut.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" menyebutkan bahwa Roma tengah mencari pemain untuk dipinjam dengan opsi pembelian, dan memusatkan upayanya untuk mendatangkan Endrick dari Real Madrid.

Surat kabar itu menambahkan bahwa para petinggi Roma telah terbang ke Madrid untuk membahas kemungkinan menuntaskan kesepakatan tersebut pada bursa transfer saat ini.

Laporan media mengindikasikan bahwa Real Madrid belum terbuka untuk melakukan negosiasi hingga saat ini,meski Endrick tidak memiliki peran sentral dalam perhitungan Jose Mourinho, pelatih Los Blancos.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa gol Endrick dalam laga uji coba melawan Fiorentina kemarin Sabtu tidaklah cukup, dan ia akan menjalani evaluasi dari Jose Mourinho dalam beberapa hari mendatang. Roma akan menjadi salah satu pihak yang paling antusias merampungkan kesepakatan ini apabila Real Madrid ingin melepasnya.