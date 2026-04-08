Enam pemain yang dibesarkan di Ajax bermimpi bermain di Liga Premier: 'Saya masih jauh dari kata siap'

Azor Matusiwa (27) berharap bisa promosi ke Liga Premier bersama Ipswich Town musim ini. Voetbalzone berbincang panjang lebar dengan gelandang bertahan tersebut, yang berharap bisa tampil di acara favoritnya musim depan: Match of the Day.

Matusiwa yang lahir di Hilversum telah berkembang menjadi pemain kunci di lini tengah The Tractor Boys. Musim ini, ia telah bermain selama 3.370 menit, terbagi dalam 39 pertandingan resmi. “Tapi saya masih jauh dari selesai. Fase terpenting justru baru akan dimulai.”

Rennes

Terakhir kali Voetbalzone menghubungi Matusiwa, ia masih bermain untuk Stade Reims di Prancis. Sejak itu, banyak hal telah berubah. “Sekarang saya sudah pindah ke dua klub. Saya menghabiskan waktu yang indah di Reims dan kemudian memilih untuk melanjutkan karier ke Stade Rennes. Di klub itu, banyak hal terjadi di belakang layar. Banyak keributan, yang juga memengaruhi performa kami di lapangan.”

“Ada ketidakstabilan, sehingga saya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk sesuatu yang baru. Pihak manajemen Rennes ingin mempertahankan saya, tetapi perasaan saya di Ipswich sangat baik. Setelah berbicara dengan manajer Kieran McKenna, saya yakin. Saya masih terikat kontrak tiga tahun di Prancis, tetapi untungnya mereka mengizinkan transfer ini. Semuanya ditangani dengan sangat baik dan saya bersyukur akan hal itu,” kata Matusiwa dengan puas.

Matusiwa telah bermain dalam lebih dari seratus pertandingan di Ligue 1 selama empat tahun. “Pada titik tertentu, Anda siap untuk mengambil langkah baru, lingkungan baru. Namun, bagi saya penting bahwa semuanya cocok. Saya selalu bermimpi bermain di Inggris, tetapi klubnya harus cocok dengan saya.”

“Saya bukan tipe pemain yang langsung menandatangani kontrak dengan klub sembarangan. Baik dari segi olahraga maupun finansial, tawaran itu harus menarik. Ipswich bisa menawarkan itu. Klub ini memiliki ambisi untuk kembali ke Premier League dan bertahan di sana. Semoga kami bisa promosi musim ini,” kata Matusiwa.

Meskipun klub-klub top Belanda dalam beberapa tahun terakhir sering mencari gelandang bertahan, tawaran konkret untuk Matusiwa tak pernah terwujud. “Agen saya setidaknya tidak pernah menyebutkan hal itu. Mungkin saya memang terlalu mahal.”

“Jika melihat berapa yang dibayarkan untuk saya dalam beberapa tahun terakhir, itu jumlah yang serius. Jika saya bisa didatangkan dengan beberapa juta euro, mungkin situasinya berbeda,” pikir Matusiwa, yang dengan tiga transfer terakhirnya sudah mencapai total 30 juta euro. “Itu tidak menambah tekanan. Dibandingkan dengan yang lain, itu tidak terlalu berat.”

McKenna

Matusiwa tidak terlalu mengenal Ipswich, tetapi hanya butuh satu percakapan dengan McKenna musim panas lalu untuk meyakinkannya. “Dia memberitahu saya persis apa yang saya butuhkan. Yang terbaik adalah semuanya terwujud hingga saat ini. Banyak orang akan mengatakan bahwa pindah dari Ligue 1 ke Championship adalah langkah mundur, tapi saya tidak melihatnya sesederhana itu. Kita memang berbicara tentang papan atas Championship.”

“Ligue 1 mungkin merupakan kompetisi yang lebih besar dengan pemain-pemain individu yang lebih baik, tetapi Inggris adalah negara sepak bola yang lebih besar dengan atmosfer suporter yang jauh lebih fanatik. Kami bermain di divisi kedua, tetapi setiap stadion selalu penuh sesak. Saya memiliki peran penting dalam tim yang berjuang habis-habisan untuk mencapai Premier League. Semua unsur yang dibutuhkan sudah ada bagi saya,” kata Matusiwa.

Mantan pemain timnas junior Belanda ini merasa bahwa ia telah membuat banyak kemajuan. “Championship sangat cocok untuk saya sebagai pemain. Saya selalu suka memberikan energi dan perjuangan yang besar, tetapi saya terutama merasa bahwa di bawah pelatih ini, saya benar-benar telah meningkat secara taktis. Itu tidak ada hubungannya dengan kompetisi, tetapi murni karena kualitasnya.”

“Secara pribadi, manajer ini juga telah sangat membantu saya sejak kedatangan saya di Ipswich. Istri dan saya datang ke sini bersama bayi kami, dan ditambah dengan pindah ke negara baru, itu cukup berat. Segalanya sangat manusiawi di klub ini, itu sangat menyenangkan. Kini giliran saya untuk membalasnya,” kata Matusiwa.

Matusiwa memperkirakan para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan sering mendengar nama McKenna, yang baru berusia 39 tahun, dalam beberapa tahun ke depan. “Kami sebagai tim beruntung memiliki manajer sebaik ini. Saya berharap bisa bermain di bawah asuhannya untuk waktu yang lama, tapi Ipswich jelas bukan tujuan akhir baginya.”

Untuk saat ini, Matusiwa menikmati setiap momen di Championship. “Ini benar-benar kompetisi yang luar biasa, di mana segalanya bisa berubah dengan sangat cepat. Anda bisa kesulitan melawan tim mana pun. Di tengah semua kekacauan ini, saya berusaha mempertahankan kualitas permainan saya. Saya masih merasakan manfaat dari pendidikan sepak bola saya di Ajax, Belanda, di setiap pertandingan. Dasar itu memberi saya ketenangan saat menguasai bola.”

“Satu-satunya yang saya rindukan adalah sinar matahari yang lebih banyak di stadion,” kata Matusiwa sambil tertawa. “Meskipun saya tahu cuaca di bagian lain Inggris bahkan lebih buruk. Saya sangat senang dengan langkah ini dan karena telah mendengarkan insting saya, dan kami berharap dapat mencapai tujuan kami dalam beberapa bulan mendatang.”

Ipswich memiliki peluang bagus dalam perebutan promosi. Setelah 39 pertandingan, klub ini berada di posisi kedua dengan 72 poin. Middlesbrough dan Millwall mengumpulkan poin yang sama, tetapi telah memainkan dua pertandingan lebih banyak. Pemuncak klasemen Coventry City dengan 84 poin hampir pasti akan promosi.

Awal Maret, Matusiwa mencetak gol pertamanya untuk Ipswich dalam laga kandang melawan Hull City (kemenangan 1-0). “Momen yang indah. Sangat penting juga, karena itu melawan tim peringkat lima. Saat itu Hull bahkan berada di peringkat keempat dan itu adalah pertandingan yang sulit.”

“Jika kamu bisa memecahkan kebuntuan di menit ke-70 dengan gol seindah itu, rasanya benar-benar seperti membalas kebaikan para pendukung dan rekan setim atas sambutan hangat di sini. Aku tidak sering mencetak gol, tapi meskipun aku mencetak banyak gol, ini akan menjadi salah satu gol terindah,” kata Matusiwa dengan bangga.

Portman Road selalu dipenuhi 30.000 pendukung di setiap pertandingan kandang. Ribuan penggemar Ipswich juga ikut bepergian ke pertandingan tandang. “Kami benar-benar memiliki pendukung yang sangat baik, mereka sangat setia. Bahkan di hari kerja, mereka menempuh ratusan kilometer untuk menonton kami bermain. Rasanya luar biasa bisa bermain untuk pendukung seperti itu. Saya ingin mengajak mereka ikut dalam mimpi Premier League saya.”

Sejak kecil, Matusiwa sudah menonton Match of the Day setiap akhir pekan, program sepak bola legendaris dari BBC. “Saat itu, Manchester United mendominasi liga. Carlos Tevez, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, sebut saja semua nama-nama hebat itu. Karena itu, bermain di Old Trafford menjadi salah satu impian terbesarku. Aku sudah menonton begitu banyak pertandingan tim itu...”

“Sebelum itu terjadi, kita harus memastikan promosi terlebih dahulu. Posisi kita sangat bagus, tapi di Championship tidak ada waktu untuk bersantai. Untungnya, kesadaran itu saya rasakan di dalam kelompok pemain kami,” kata pemain asal Noord-Holland yang cerdas itu.

Akpom

Di ruang ganti Ipswich, Matusiwa akrab dengan beberapa pemain. “Dengan rekan setim saya Cédric Kipré, saya masih sering berbicara dalam bahasa Prancis, jadi saya terus mengembangkan kemampuan saya dalam bahasa itu. Selain itu, saya memiliki hubungan yang baik dengan Chuba Akpom.”

“Tentu saja Chuba dan saya membicarakan Ajax, bahkan setiap minggu. Dia baru saja bermain di sana dan bahkan masih menjadi milik klub. Apa yang bisa dikatakan tentang itu? Saat ini Ajax sudah bukan lagi Ajax yang saya kenal... Mari kita biarkan begitu saja,” kata Matusiwa dengan ramah.

Nama lain yang menonjol dalam skuad Ipswich adalah Ashley Young, yang kini berusia empat puluh tahun. “Dia benar-benar pemain hebat, mungkin orang-orang kadang-kadang meremehkannya. Jika kamu melihat apa yang telah dicapai Ashley... Dia bermain bertahun-tahun di Manchester United yang baru saja kita bicarakan.”

“Saya senang melihat seorang superstar tetap bersikap begitu rendah hati. Dia bercanda dengan semua orang sepanjang hari. Sebenarnya cukup luar biasa bahwa Ashley lebih tua dari pelatih kami. Usia empat puluh tahun dan masih memiliki kualitas yang begitu tinggi. Saya rasa saya tidak akan bisa mencapai itu, apalagi jika saya tetap berada di kancah Championship yang begitu kompetitif.”

Di luar kewajiban klubnya, Matusiwa senang berada di rumah bersama istri dan putranya. “Hari-hari di Ipswich terasa panjang, karena saya menginvestasikan banyak waktu untuk karier saya. Jadi, ketika pulang ke rumah, saya menikmati setiap momen bersama keluarga. Sangat istimewa melihat putra saya tumbuh. Setiap interaksi kecil itu indah. Dia selalu mencoba mengambil bolanya dengan tangan, jadi saya perlahan-lahan mencoba memaksanya untuk melakukannya dengan kaki. Tapi kalau nanti dia mau main tenis, itu juga oke kok!”

Matusiwa tinggal di dekat pusat kota Ipswich. “Ini kota yang bagus, tapi tidak terlalu banyak hal yang bisa dilakukan. Orang-orangnya sangat ramah. Jika mereka mengenalimu, mungkin mereka akan meminta foto atau tanda tangan, tapi mereka tidak pernah benar-benar mengganggu. Jadi, apresiasi seperti itu terasa menyenangkan dan penuh hormat.”

“Sebentar lagi kami akan tinggal di rumah yang sedikit lebih besar. Ketika saya punya beberapa hari libur, kami kadang-kadang pergi ke London selama satu setengah hari. Liburan seperti itu tetap menyenangkan. Nanti kami pasti akan mengenang betapa istimewanya momen-momen seperti itu,” kata Matusiwa.

Karier internasional

Dulu Matusiwa sering bermimpi keras-keras untuk membela timnas Belanda, namun kini ia lebih fokus pada sepak bola klub. “Saya ingin segera bermain di Liga Premier. Rencananya, saya akan melakukannya bersama Ipswich. Setelah itu, saya akan lihat saja apa yang akan terjadi. Saat saya bermain di Prancis, saya jauh lebih sering memikirkan timnas Belanda.”

“Sejujurnya, hal itu sudah jauh berkurang sejak saya menjadi ayah. Tentu saja saya masih terbuka untuk itu, tapi itu bukan lagi impian utama saya. Selama periode pertandingan internasional, saya sekarang bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Itu juga sangat berharga. Momen-momen seperti itu akan hilang jika saya terpilih,” Matusiwa menyadari hal itu dengan baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Matusiwa beberapa kali didekati oleh Angola dan Kongo untuk pindah ke tim nasional mereka. “Saat ini saya tidak tertarik dengan hal itu. Saya sudah bisa bermain di level junior bersama KNVB dan benar-benar menikmati masa itu, juga karena semuanya diatur dengan sangat baik. Ketika saya melihat apa yang terjadi selama final Piala Afrika, itu adalah salah satu alasan mengapa saya tidak tertarik untuk pindah. Konyol! Sayangnya, memang tidak ada struktur...”

“Mungkin suatu hari nanti saya akan memikirkannya secara berbeda, tapi saat ini saya belum bisa membayangkannya. Dalam jangka pendek, saya hanya fokus pada Ipswich dan perjuangan promosi kami. Saya ingin bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia di Premier League. Baru saat itu saya akhirnya bisa tampil di Match of the Day,” tutup Matusiwa sambil tersenyum.