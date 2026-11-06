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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Enam mobil polisi mendatangi bek Newcastle Amar Dedic setelah ia terlihat membawa busur dan anak panah di tempat wisata alam setempat

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Rekrutan Newcastle United pada musim panas, Amar Dedic, menjadi pusat penyelidikan polisi yang tidak biasa setelah terlihat membawa busur dan anak panah. Pemain timnas Bosnia dan Herzegovina itu dilaporkan dihentikan oleh sejumlah mobil polisi setelah seorang warga menyampaikan kekhawatirannya di dekat lokasi berpemandangan indah setempat.

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Polisi bersenjata mendatangi bek Newcastle

Insiden itu terjadi pada Rabu sore ketika pemain berusia 24 tahun tersebut dan seorang rekannya terlihat berjalan di dekat waduk di kawasan pedesaan Harlow Hill. Seorang warga yang khawatir menghubungi pihak berwenang setelah melihat keduanya membawa perlengkapan panahan.

Menurut Daily Mail, enam mobil patroli mencegat kendaraan Dedic di kawasan permukiman Darras Hall, sekitar 11 kilometer dari lokasi mereka pertama kali terlihat. Petugas menanyai pemain internasional Bosnia dan Herzegovina itu di lokasi sebelum menyita barang-barang tersebut.

Polisi konfirmasi penyitaan senjata untuk rekreasi

Pihak berwenang segera meredakan kekhawatiran besar terkait keselamatan publik akibat kejadian tersebut. Seorang juru bicara Kepolisian Northumbria memastikan bahwa petugas segera merespons laporan pada sore itu.

“Tak lama setelah pukul 13.55 (Rabu), kami menerima laporan tentang dua pria yang membawa busur dan anak panah saat berjalan di jalur dekat waduk di Military Road, kawasan Harlow Hill,” kata juru bicara tersebut.

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Juru bicara itu kemudian menjelaskan bahwa situasi telah ditangani dengan aman dan tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat luas.

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“Petugas mendatangi lokasi dan kemudian menghentikan sebuah kendaraan di kawasan Darras Hall serta menyita busur dan anak panah,” lanjut pernyataan itu. “Saat ini, kami memahami bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk rekreasi dan tidak ada ancaman terhadap publik. Penyelidikan masih berlangsung.”

Kebetulan tak biasa saat rekan-rekan melintas

Saat kendaraan Dedic dihentikan di pinggir jalan, dua sosok yang dikenalnya kebetulan melintas. Laporan itu menambahkan bahwa kiper cadangan Newcastle Mark Gillespie dan mantan bek Paul Dummett tiba secara kebetulan ketika petugas sedang berbicara dengan rekan mereka. Keduanya menepi untuk menawarkan bantuan.

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Kejadian tak biasa itu melengkapi beberapa bulan yang penuh peristiwa bagi Dedic. Bek tersebut baru tiba di St James' Park pada bursa transfer musim panas lalu setelah menuntaskan kepindahan senilai £30 juta dari klub besar Portugal, Benfica. Belum diketahui secara pasti untuk apa keduanya berniat menggunakan perlengkapan olahraga tersebut sebelum polisi turun tangan.

Kembali fokus pada tugas di Liga Primer

Meski polisi turun tangan dan penyelidikan masih berlangsung, Dedic tetap sepenuhnya tersedia untuk dipilih. Skuad Matthias Jaissle akan bertandang ke ibu kota pada Sabtu sore ini untuk menghadapi Fulham dalam laga penting Liga Primer.

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Newcastle sangat membutuhkan hasil positif di Craven Cottage untuk mengakhiri kemerosotan performa yang mengkhawatirkan. Newcastle menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, sehingga tim itu berada di bawah tekanan besar untuk meraih tiga poin di London barat.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
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  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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