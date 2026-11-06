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Rekrutan Newcastle United pada musim panas, Amar Dedic, menjadi pusat penyelidikan polisi yang tidak biasa setelah terlihat membawa busur dan anak panah. Pemain timnas Bosnia dan Herzegovina itu dilaporkan dihentikan oleh sejumlah mobil polisi setelah seorang warga menyampaikan kekhawatirannya di dekat lokasi berpemandangan indah setempat.

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Polisi bersenjata mendatangi bek Newcastle

Insiden itu terjadi pada Rabu sore ketika pemain berusia 24 tahun tersebut dan seorang rekannya terlihat berjalan di dekat waduk di kawasan pedesaan Harlow Hill. Seorang warga yang khawatir menghubungi pihak berwenang setelah melihat keduanya membawa perlengkapan panahan.

Menurut Daily Mail, enam mobil patroli mencegat kendaraan Dedic di kawasan permukiman Darras Hall, sekitar 11 kilometer dari lokasi mereka pertama kali terlihat. Petugas menanyai pemain internasional Bosnia dan Herzegovina itu di lokasi sebelum menyita barang-barang tersebut.

Polisi konfirmasi penyitaan senjata untuk rekreasi

Pihak berwenang segera meredakan kekhawatiran besar terkait keselamatan publik akibat kejadian tersebut. Seorang juru bicara Kepolisian Northumbria memastikan bahwa petugas segera merespons laporan pada sore itu.

“Tak lama setelah pukul 13.55 (Rabu), kami menerima laporan tentang dua pria yang membawa busur dan anak panah saat berjalan di jalur dekat waduk di Military Road, kawasan Harlow Hill,” kata juru bicara tersebut.

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Juru bicara itu kemudian menjelaskan bahwa situasi telah ditangani dengan aman dan tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat luas.

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“Petugas mendatangi lokasi dan kemudian menghentikan sebuah kendaraan di kawasan Darras Hall serta menyita busur dan anak panah,” lanjut pernyataan itu. “Saat ini, kami memahami bahwa barang-barang tersebut digunakan untuk rekreasi dan tidak ada ancaman terhadap publik. Penyelidikan masih berlangsung.”

Kebetulan tak biasa saat rekan-rekan melintas

Saat kendaraan Dedic dihentikan di pinggir jalan, dua sosok yang dikenalnya kebetulan melintas. Laporan itu menambahkan bahwa kiper cadangan Newcastle Mark Gillespie dan mantan bek Paul Dummett tiba secara kebetulan ketika petugas sedang berbicara dengan rekan mereka. Keduanya menepi untuk menawarkan bantuan.

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Kejadian tak biasa itu melengkapi beberapa bulan yang penuh peristiwa bagi Dedic. Bek tersebut baru tiba di St James' Park pada bursa transfer musim panas lalu setelah menuntaskan kepindahan senilai £30 juta dari klub besar Portugal, Benfica. Belum diketahui secara pasti untuk apa keduanya berniat menggunakan perlengkapan olahraga tersebut sebelum polisi turun tangan.

Kembali fokus pada tugas di Liga Primer

Meski polisi turun tangan dan penyelidikan masih berlangsung, Dedic tetap sepenuhnya tersedia untuk dipilih. Skuad Matthias Jaissle akan bertandang ke ibu kota pada Sabtu sore ini untuk menghadapi Fulham dalam laga penting Liga Primer.

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Newcastle sangat membutuhkan hasil positif di Craven Cottage untuk mengakhiri kemerosotan performa yang mengkhawatirkan. Newcastle menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, sehingga tim itu berada di bawah tekanan besar untuk meraih tiga poin di London barat.