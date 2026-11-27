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Pelatih asal Prancis Christophe Galtier, pelatih kepala NEOM, menilai tiga pemain menjadi penyebab kekalahan timnya dari Al Ittihad di Liga Pro Saudi Roshn.

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Al Ittihad menang 1-0 atas NEOM dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, Jeddah, pada pekan ke-13 Liga Pro Saudi Roshn.

Dalam konferensi pers seusai laga, Galtier mengatakan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Saya ingin mengatakan kepada kalian hal yang sama dengan yang saya sampaikan kepada para pemain di ruang ganti. Saya bangga kepada mereka dan berharap mereka terus memiliki ambisi yang sama."

Ia menambahkan: "Kalah dalam pertandingan ini terasa berat, karena NEOM bermain dengan kuat, tetapi Al Ittihad juga termasuk tim terkuat di Arab Saudi."

Ia melanjutkan: "Pada babak pertama, Al Ittihad mengendalikan pertandingan dengan baik, dan kami menyia-nyiakan beberapa peluang penting."

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Galtier lalu menuturkan: "Pergantian pemain yang dilakukan tim lawan tepat dan membantu menciptakan peluang. Kami juga menciptakan peluang, tetapi kami memiliki tim yang muda dan baru, berbeda dengan Al Ittihad yang sangat berpengalaman."

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Pelatih asal Prancis itu juga berbicara tentang absennya bintang asal Aljazair, Said Benrahma, dalam laga melawan Al Ittihad, padahal namanya sempat tercantum dalam susunan pemain inti, serta tentang keberadaan penyerang asal Prancis, Alexandre Lacazette, di bangku cadangan.

Terkait hal itu, Galtier mengatakan: "Mengenai Said Benrahma, ia seharusnya bermain hari ini, tetapi ia merasakan masalah otot, sehingga kami memutuskan untuk mencoretnya demi menghindari risiko."

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Ia melanjutkan: "Kami kehilangan Said dan Lacazette, dua pencetak gol terbaik NEOM. Kami tidak memainkan mereka sejak awal sebagai langkah pencegahan setelah keduanya merasakan nyeri otot. Seharusnya mereka berbagi menit bermain, tetapi Alexandre tidak mampu menyelesaikan pertandingan setelah masuk."

Galtier menambahkan: "Rencana kami hari ini adalah menguasai bola, karena ketika mempelajari Al Ittihad, kami mendapati mereka berada dalam kondisi terbaik saat menguasai bola."

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Ia menutup: "Dalam transisi serangan balik, Al Ittihad memiliki peluang lebih besar berkat pemain asal Maroko mereka yang memiliki kecepatan (Youssef En-Nesyri)."

Yang dimaksud Galtier adalah penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri , yang memulai pertandingan dari bangku cadangan, karena pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Vissing, lebih memilih menurunkan penyerang asal Nigeria, George Ilenikhena, sebagai starter.

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Namun, pelatih asal Jerman itu tidak menunggu lama. Ia menarik keluar penyerang asal Nigeria tersebut pada awal babak kedua dan memasukkan En-Nesyri sebagai penggantinya, keputusan yang sepenuhnya mengubah jalannya pertandingan untuk keuntungan Al Ittihad.

Pergerakan penyerang asal Maroko itu sangat merepotkan lini pertahanan NEOM, dan ia nyaris mencetak gol dalam beberapa kesempatan, tetapi sentuhan akhirnya kurang akurat.

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Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-75, ketika gelandang asal Aljazair, Houssem Aouar, mengirimkan umpan terobosan panjang ke kepala Youssef En-Nesyri, yang kemudian berhasil menyundulnya ke dalam gawang tim tamu.

Awalnya, wasit menganulir gol tersebut karena penyerang asal Maroko itu dinilai berada dalam posisi offside, sebelum kemudian berkomunikasi dengan teknologi video (VAR) yang memastikan bahwa gol En-Nesyri sah.