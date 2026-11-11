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Delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi, tim yang bekerja sebagai satu kesatuan, dan semangat kolektif yang belum pernah dimiliki Real Madrid selama bertahun-tahun. Di balik transformasi menakjubkan ini, berdiri satu pria dan empat keputusan yang membalikkan arah klub kerajaan secara total.

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Dalam sebuah analisis menarik di program radionya "El Tertulión" di stasiun Cope, jurnalis ternama Manolo Lama, bersama Juanma Castaño, menyoroti alasan sebenarnya di balik rangkaian kemenangan Real Madrid saat ini, dengan menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari "pengambilan empat keputusan tepat oleh pelatih Jose Mourinho", yang menurutnya "ia kuasai dengan sempurna".

Keputusan Pertama: Valverde, Bek yang Tak Ia Sukai

Keputusan pertama ini, menurut Lama, adalah menurunkan Fede Valverde di posisi bek kanan, sebuah perubahan yang di dalamnya pelatih asal Portugal itu memainkan peran menentukan karena ia "meyakinkannya" untuk menerima peran baru tersebut, meskipun Valverde sebelumnya telah mengakui bahwa ia tidak suka bermain di posisi ini.

Namun Mourinho, dengan kepiawaiannya yang terkenal dalam meyakinkan, mengubah apa yang tampak sebagai hukuman menjadi senjata taktis. Valverde pun mampu memberikan keseimbangan defensif, kekuatan fisik, dan akselerasi menyerang dari belakang kepada tim, sehingga menjadi salah satu kartu terpenting tim dalam pertandingan-pertandingan besar, dan membuktikan bahwa pelatih hebat adalah yang mampu melihat sesuatu dalam diri seorang pemain yang tidak dilihat oleh pemain itu sendiri di cerminnya.

Keputusan Kedua: Dua Bakat yang Tak Terpisahkan

Adapun keputusan kedua adalah "menurunkan dua pemain berbakat secara bersamaan, yaitu Bernardo Silva dan Arda Güler", sebuah langkah yang dianggap Lama sebagai titik balik dalam bentuk serangan tim.

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Dengan kehadiran kedua pemain itu bersama-sama, Real Madrid kini memiliki dua otak kreatif di lini tengah, yang mampu menciptakan perbedaan di sepertiga akhir lapangan, menghubungkan antarlini dengan mulus, dan memberikan tim kendali lebih besar atas tempo pertandingan, setelah sebelumnya kesulitan karena ketiadaan solusi saat menghadapi tim-tim yang bertahan rapat.

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Keputusan Ketiga: Awal yang Sukses dengan Vinicius

Pada poin ketiga, Manolo Lama menyinggung "awal yang sukses" bagi pelatih asal Portugal itu dengan Vinicius Junior, bintang asal Brasil yang saat ini menjalani sanksi larangan bermain selama empat pertandingan setelah diusir dalam laga melawan Villarreal.

Meski sanksi tersebut membuat tim kehilangan bintang paling menonjolnya belakangan ini, cara Mourinho menangani Vinicius sejak hari pertama, memberinya kepercayaan dan kebebasan disertai komitmen kolektif, menjadi salah satu alasan yang membantu sang pemain menampilkan level terbaiknya, dan membuatnya lebih matang dalam menghadapi tekanan serta provokasi.

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Keputusan Keempat: Pencapaian Terbesar

Namun bagi Manolo Lama, kunci keempat ini adalah yang "paling penting", karena ia menganggapnya sebagai pencapaian paling menonjol dari pelatih asal Portugal itu, bahkan inilah yang membedakan Mourinho dari pelatih mana pun lainnya.

Sang jurnalis menegaskan bahwa Mourinho: "meyakinkan sepuluh pemain di tim akan pentingnya kerja kolektif agar tim berhasil, dan bahwa tidak masalah jika penyerang tidak berlari, tetapi sepuluh pemain lainnya harus berlari".

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Lama menjelaskan panjang lebar gagasan ini, dengan menegaskan bahwa inilah pencapaian sejati dari pelatih asal Portugal tersebut. Ia juga menyoroti perbedaan yang ditimbulkan hal itu pada usaha kolektif tim, dengan menjelaskan bahwa "tidak sama jika satu pemain tidak berlari dalam pertandingan dengan jika dua pemain tidak berlari", sebuah keseimbangan yang berhasil diwujudkan Real Madrid pada musim ini.

Tim yang Bekerja Secara Harmonis

Dengan empat keputusan ini, Real Madrid berubah dari sekumpulan bintang menjadi tim yang bekerja secara harmonis, di mana setiap pemain mengetahui perannya, dan setiap pemain berlari demi rekannya.

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Mourinho tidak hanya mengubah susunan pemain, tetapi juga mengubah mentalitas; ia meyakinkan para bintang untuk berkorban, meyakinkan para pemain cadangan bahwa mereka penting, dan meyakinkan semua orang bahwa kemenangan tidak diciptakan oleh satu pemain, melainkan oleh sepuluh pemain yang berlari bagai satu orang. Dan jika jalur ini terus berlanjut, maka delapan kemenangan beruntun bisa jadi hanyalah permulaan dari kisah yang lebih besar yang ditulis Mourinho di Madrid.