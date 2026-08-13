Hal itu diumumkan klub MLS tersebut, yang bersama Bayern Munich mengelola usaha patungan "Red & Gold", dalam pernyataan di situs resmi mereka pada akhir Juni yang sejauh ini nyaris luput dari perhatian.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Los Angeles Football Club (LAFC) hari ini mengumumkan penataan ulang strategis jaringan pembinaan usia mudanya di level internasional dan mengalihkan kepemilikan mayoritasnya di klub Swiss Grasshopper Club Zurich kepada Bridge Football Group Switzerland AG."

Dengan demikian, juara rekor Jerman itu kehilangan salah satu pos penting dalam pembinaan talenta mereka. Selama bertahun-tahun, Grasshoppers menjadi tempat singgah bagi para pemain muda Munich.

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Pemain mana saja yang dipinjamkan Bayern Munich ke Grasshoppers Zurich?

Ketika seorang talenta sudah terlalu kuat untuk tim Regionalliga mereka sendiri, tetapi belum mampu menembus skuad bertabur bintang di Säbener Straße, maka langkah ke Liga Super Swiss terbukti menjadi persinggahan antara yang sangat pas.

Bagi Bayern Munich, model ini tidak hanya memberikan dampak positif secara olahraga, tetapi juga secara finansial. Contoh terbaru untuk itu adalah Jonathan Asp Jensen. Pemain Denmark berusia 20 tahun itu mencatatkan sembilan gol dalam 40 laga kompetitif untuk Zurich.

Meski peningkatan performa ini pada akhirnya belum cukup untuk memberinya tempat permanen di skuad di bawah pelatih tim profesional Vincent Kompany, hasil finansialnya tetap menguntungkan: klub promosi divisi teratas Spanyol, La Coruna, mengamankan jasa gelandang itu dengan biaya transfer enam juta euro.

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Fans Zurich menentang konstruksi investor

Nestory Irankunda menempuh jalur yang sebanding. Pemain Australia yang juga berusia 20 tahun itu mengumpulkan jam terbang lewat masa peminjaman di Grasshoppers dan pada 2025 menghadirkan tambahan tiga juta euro ke kas Munich saat dijual ke klub divisi kedua Inggris, FC Watford. Dan itu belum semuanya: pemain tim nasional Australia itu disebut-sebut berada di ambang kepindahan lagi ke Sporting Lisbon dengan nilai sekitar 18 juta euro, 40 persen dari biaya transfer itu akan masuk ke Bayern - artinya: 7,2 juta euro.

Munich juga meminjamkan Lovro Zvonarek (pindah pada Juli lalu ke Estrela Amadora seharga 1,5 juta euro) dan Grayson Dettoni (dipermanenkan Darmstadt 98 setelah masa pinjaman) ke Swiss.

Bahwa kemitraan antara klub MLS asal California dan pihak Swiss itu kini berakhir secara mendadak juga memiliki alasan struktural. Terutama kelompok inti fans Zurich sejak awal bersikap sangat kritis terhadap konstruksi investor internasional tersebut.

Los Angeles fokus pada kerja sama dengan Innsbruck

LAFC kini menarik konsekuensi dari situasi itu dan menata ulang aktivitas mereka di benua Eropa. Ke depannya, pihak Amerika ingin terutama berkonsentrasi pada kerja sama dengan klub divisi kedua Austria, Wacker Innsbruck.

Namun, pencarian titik tumpu tambahan belum sepenuhnya berakhir: menurut kabar yang beredar, pihak Amerika masih terus memantau pasar Eropa secara intensif dalam upaya mencari pijakan baru di klub lain. Jika objek yang cocok ditemukan, Bayern Munich juga bisa kembali diuntungkan di masa depan dari platform pengembangan baru.