José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan daftar pemain timnya untuk menghadapi Barcelona dalam El Clasico, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Liga Spanyol, laga yang akan dijalani Los Blancos dengan sejumlah absennya pemain yang dipimpin oleh bintang Brasil, Vinicius Junior, yang absen karena sanksi larangan bermain, bersama tiga pemain lain yang mengalami cedera.

Memuncaki daftar pemain yang absen adalah kondisi Vinicius, yang masih menjalani hukuman larangan bermain yang dijatuhkan kepadanya, sehingga ia absen dari salah satu laga paling penting musim ini, meski pencoretannya tidak berkaitan dengan masalah fisik apa pun.

Winger asal Brasil itu menjalani pertandingan kedua dari total empat laga larangan bermain yang dijatuhkan oleh komite kompetisi, dengan rincian dua laga akibat insiden menjambak rambut Saliba saat menghadapi Villarreal, serta dua laga tambahan akibat protesnya setelahnya.

Komite banding Federasi Sepak Bola Spanyol sebelumnya telah menguatkan hukuman tersebut, sehingga kemunculan kembali sang pemain di kompetisi La Liga tertunda hingga akhir November.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Selain Vinicius, Mourinho tidak dapat mengandalkan Rodrygo dan Raul Asencio, yang masih menjalani pemulihan dari cedera mereka, serta Ferland Mendy yang absen dari daftar, meski ia telah mengikuti latihan bersama tim dalam lebih dari satu kesempatan.

Daftar pemain Real Madrid untuk menghadapi Barcelona

Penjaga gawang: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

Lini pertahanan: Eder Militao, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konate, Cucurella, Alvaro Carreras, Antonio Rudiger, Dumfries.

Lini tengah: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Bernardo, Tiago.

Lini depan: Endrick, Kylian Mbappe, Carlos Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande.