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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Empat pemain Barcelona menghadiri konser musik sebelum laga melawan Aston Villa

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
Pedri
Rodri
L. Yamal
F. Lopez
Spanyol
Inggris

Rodri menjadi suporter paling antusias dalam acara tersebut

Empat pemain Barcelona terlihat kemarin, Minggu, dalam konser penyanyi Melendi di Palau Sant Jordi yang dimulai pukul sembilan malam. Konser ini merupakan bagian dari tur "Pop Rock", yakni tur di mana penyanyi asal Asturias itu mempersembahkan album barunya yang dijadwalkan rilis dalam beberapa bulan mendatang.

Keempat pemain tersebut, Rodri Hernandez, Pedri Gonzalez, Lamine Yamal, dan Fermin Lopez, hadir di konser tersebut dan menikmati lagu-lagu paling terkenal milik Melendi, sebagaimana dilaporkan surat kabar "Mundo Deportivo".

Jurnalis Albert Castillo dari saluran TVE menjadi salah satu penonton yang merekam para pemain Barcelona di salah satu balkon, dengan menyoroti Rodri sebagai salah satu penonton yang paling bersemangat dalam konser tersebut.

Barcelona mengalahkan Alaves dengan skor (6-1) pada Sabtu malam, dan berlatih pada Minggu pagi di pusat olahraga, dengan catatan bahwa keempat pemain yang disebutkan tersebut menjalani latihan pemulihan mengingat mereka tampil sebagai pemain inti.

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03 Nov 2026

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Tim asal Catalunya itu memulai persiapannya hari ini, Senin, untuk pertandingan melawan Aston Villa, besok Selasa, pada matchday keempat Liga Champions Eropa.

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