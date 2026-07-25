Situs resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyoroti 10 bintang Afrika terbaik yang bersinar di Piala Dunia 2026, dan berkontribusi pada penampilan menawan tim-tim Benua Hitam sepanjang turnamen.

Daftar tersebut mencakup kiper veteran Vozinha, yang mencuri perhatian bersama Tanjung Verde, di samping duo Pantai Gading Yan Diomande dan Amad Diallo, setelah keduanya membawa "The Elephants" ke babak 16 besar untuk kali pertama dalam sejarah.

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FIFA juga memilih FIFAduo Maroko Azzedine Ounahi dan Ismael Saibari, setelah yang pertama terus bersinar di lini tengah, sementara yang kedua menjadi pemain Afrika pertama yang mencetak gol di seluruh pertandingan timnas negaranya pada fase grup, hingga mengakhiri turnamen di antara 3 pencetak gol terbaik Afrika.

Daftar tersebut juga menampilkan para pemain Senegal Ismaila Sarr, yang mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak benua dengan koleksi 4 gol, dan Pape Gueye setelah tampil gemilang menghadapi Irak, di samping kiper Mesir Mostafa Shobeir, yang mencuri perhatian dengan penyelamatan-penyelamatan krusialnya, terutama tendangan penalti Lionel Messi di babak 16 besar.

Daftar tersebut juga mencakup Yoane Wissa, yang membawa Republik Demokratik Kongo ke babak gugur untuk kali pertama dengan dua gol menghadapi Uzbekistan, di samping pemain Aljazair Ibrahim Maza, yang menjadi pemain tersukses dalam melakukan dribel selama fase grup, setelah menuntaskan 12 dribel sukses, dan mengakhiri turnamen dengan total 14 dribel, salah satu angka tertinggi di Piala Dunia.