Empat pejabat Iran diizinkan masuk ke Amerika Serikat meski ditentang oleh Trump!

Asosiasi Sepak Bola Iran berhasil memperoleh visa masuk ke Amerika Serikat untuk 4 anggota rombongan yang mendampingi tim nasionalnya di Piala Dunia 2026, setelah mereka memenangkan banding yang diajukan terhadap keputusan penolakan awal yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump, sementara 11 anggota delegasi lainnya, termasuk Ketua Federasi Mehdi Taj, masih dilarang masuk ke wilayah Amerika Serikat.

Menurut sumber di Federasi Iran, 10 anggota rombongan mengajukan banding resmi setelah permohonan visa masuk ke Amerika Serikat ditolak, dan hanya 4 di antaranya yang berhasil memenangkan kasusnya, termasuk seorang analis dari staf pelatih tim nasional dan dua pejabat dari divisi internasional federasi, sementara banding enam orang lainnya ditolak.

Di antara anggota delegasi Iran yang kembali dilarang masuk ke Amerika Serikat, selain Ketua Federasi Mahdi Taj, terdapat seorang wakil ketua federasi, dua pejabat administrasi, seorang pejabat humas, dan seorang petugas keamanan, dalam keputusan yang mencerminkan berlanjutnya ketegangan diplomatik antara Washington dan Teheran meskipun turnamen dunia telah dimulai.

Iran berada di Grup 7 bersama Belgia, Selandia Baru, dan Mesir, di mana mereka akan menghadapi Belgia dan Selandia Baru di Stadion Sofi di Los Angeles, sementara akan bertemu dengan Mesir di Seattle.