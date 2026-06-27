Empat hal yang tak biasa... Inggris mencatatkan sejarah di Piala Dunia dengan peristiwa yang luar biasa

Tim nasional Inggris mencatatkan sejarah yang tak biasa di Piala Dunia, setelah mengumumkan susunan pemain inti untuk laga melawan Panama, pada pertandingan penutup Grup 12 di Piala Dunia AS, Kanada, dan Meksiko.

Jaringan Opta melaporkan bahwa susunan pemain The Three Lions hari ini mencakup 4 pemain dari klub non-Inggris untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, yaitu: Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Munich), Marcus Rashford (Barcelona), dan Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).

Setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2 pada laga pembuka Piala Dunia, Inggris mengalami kendala pada pertandingan terakhir dengan bermain imbang tanpa gol di babak kedua, namun tetap memimpin grup dengan 4 poin, sejajar dengan "The Black Stars", sementara Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin, diikuti oleh Panama yang belum mengumpulkan poin.

Baca juga:

Perubahan yang Berbahaya... Tuduhan Memalukan Mengancam Bintang Afrika di Piala Dunia

Kejutan Piala Dunia mengubah rencana Barcelona terhadap bintangnya

"Karena kamu masih terus menciptakan sejarah"... Ronaldo menerima pesan yang mengharukan