Harian Express yang berbasis di Köln disebut mengetahui adanya paket senilai total 55 juta euro: 48 juta euro biaya transfer tetap plus dua juta euro bonus yang sangat mudah dicapai dan lima juta euro bonus yang tidak terlalu sulit dicapai disebut menjadi bagian dari tawaran terakhir Dortmund, setelah mereka menerima beberapa penolakan.

Namun, menurut surat kabar tersebut, ada satu titik sengketa: FC ingin mendapatkan klausul persentase penjualan kembali sebesar sepuluh persen sejak euro pertama, sementara BVB "hanya" ingin menawarkan sepuluh persen dari keuntungan dari kemungkinan transfer sang penyerang sayap di masa depan.

Express disebut juga mengetahui jauh lebih banyak angka: El Mala akan menandatangani kontrak lima tahun dengan BVB dan langsung menerima gaji tahunan lima juta euro. Selain itu, ia akan mendapat nomor punggung sepuluh di klub runner-up tersebut.

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Laporan lain menyebut angkanya lima juta euro lebih rendah

Versi situasi yang agak berbeda dipaparkan Sky: menurut laporan itu, BVB tidak ingin menginvestasikan lebih dari 50 juta euro termasuk seluruh bonus untuk El Mala dan akan menyampaikan tawaran tersebut pada awal pekan depan.

Terlepas dari segala permainan angka dari media, 1. FC Köln tetap bersikap tenang. Pada Sabtu, El Mala tampil sebagai starter dalam laga uji coba berat melawan juara Piala Spanyol Real Sociedad San Sebastian, yang dimenangi klub Bundesliga itu dengan skor 2-1.

"Pada hari ini, saat kami berdiri di sini di bawah matahari Müngersdorf, saya akan mengatakan: saya benar-benar santai dan saya berasumsi bahwa tahun ini dia akan berada di lapangan di Bundesliga untuk 1. FC Köln," kata Thomas Kessler kepada MagentaSport.

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Bos FC Thomas Kessler: Label harga? Label harga apa?

Direktur Olahraga FC itu tidak ingin mengomentari negosiasi dengan BVB, tetapi tetap memberikan pernyataan yang cukup memberi gambaran soal angka-angka yang beredar dalam berbagai rumor.

"Label harga adalah topik yang tidak pernah saya komunikasikan ke publik. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ada label harga," kata Kessler. "Ada kisaran di mana kami sebagai 1. FC Köln mengatakan bahwa kami bersedia berbicara. Apakah kemudian akan tercapai kesepakatan, itu kita biarkan terbuka."

Ia melanjutkan: "Kami akan mulai dalam beberapa pekan dan pasar terus bergerak. Kami juga masih mengurus satu atau dua rekrutan baru. Penetapan harga fleksibel tergantung pada permintaan. Kami tidak perlu mengikat diri dalam hal itu."



