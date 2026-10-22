Meski menelan kekalahan 4-2 dari Paris Saint-Germain dalam kekalahan pertamanya musim ini, Barcelona asuhan Hansi Flick meninggalkan Stadion Parc des Princes dengan sejumlah indikasi positif yang memperkuat keyakinan mereka akan kemampuan untuk terus berkembang, menjelang ujian yang dinanti melawan Real Madrid dalam El Clasico pada Minggu mendatang.

Tim Prancis itu tampil lebih dominan sepanjang pertandingan, tetapi Barcelona, kendati kehilangan sejumlah pilar penting, tetap bersaing hingga menit-menit akhir, bahkan sempat memiliki peluang untuk unggul setelah Xavi Espart mencetak gol penyama kedudukan pertama, sebelum Lamine Yamal mengembalikan timnya ke dalam laga lewat gol indah yang membuat skor menjadi 2-2 pada menit ke-79.

Dengan kesadaran akan perlunya membenahi masalah pertahanan, terutama banyaknya gol yang mereka kebobolan di Liga Champions, tim Catalan itu menemukan alasan untuk optimistis, yang paling menonjol adalah performa gemilang kipernya, kemunculan talenta baru, serta kemampuan menciptakan peluang menghadapi salah satu tim terkuat di dunia, sebagaimana diungkapkan surat kabar "Mundo Deportivo" yang dekat dengan tim.

Joan Garcia memberi rasa aman bagi Barcelona

Joan Garcia menjadi salah satu kekuatan paling menonjol yang bisa menjadi tumpuan Barcelona dalam upayanya memperbaiki catatan pertahanan, setelah sang kiper menampilkan permainan mengesankan menghadapi Paris Saint-Germain, dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya yang membuat timnya tetap dalam persaingan laga.

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Garcia tampil gemilang menghadapi Ferran Torres pada menit ke-24 dan ke-29, serta menggagalkan upaya dari Fabian Ruiz pada menit ke-29 dan Achraf Hakimi pada menit ke-51.

Mungkin sang kiper bisa berbuat lebih banyak menghadapi tendangan keras Desire Doue yang berbuah gol pertama, tetapi ia tidak bertanggung jawab atas empat gol lainnya, yang datang lewat tendangan Doue, sundulan Lucas, tendangan Vitinha dari luar kotak penalti, kemudian sambaran Fabian Ruiz dari jarak dekat di depan gawang.

Xavi Espart berubah menjadi realitas baru

Xavi Espart, yang berusia 19 tahun, mencuri perhatian setelah membuktikan kemampuannya bersaing di level tertinggi, dalam laga sulit menghadapi Paris Saint-Germain dan menghadapi seorang penyerang sayap berbahaya sekelas Khvicha Kvaratskhelia.

Bek muda itu menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang besar, serta berhasil meredam bahaya bintang asal Georgia tersebut dalam beberapa kesempatan, setelah sang pemain nyaris mencetak gol lewat tendangan yang membentur tiang di awal laga. Espart juga melakukan sejumlah tekel pertahanan yang bagus menghadapi Hakimi dan Doue.

Pengaruhnya tak sebatas pada sisi bertahan, karena ia mencetak gol indah yang mengembalikan Barcelona ke dalam laga dengan skor 1-1, serta menciptakan peluang berbahaya untuk Raphinha setelah melakukan akselerasi mengesankan dan membiarkan penyerang asal Brasil itu berhadapan dengan kiper Matvey Safonov, tetapi penyerang tersebut menyia-nyiakan peluang itu.

Barcelona unggul dalam penguasaan bola dan operan

Meski kalah dari Paris Saint-Germain di kandang lawan, Barcelona mengakhiri pertandingan dengan keunggulan dalam persentase penguasaan bola, setelah menguasai bola sebesar 52,8% berbanding 47,2% milik tim Prancis.

Para pemain Flick juga melepaskan 537 operan, berbanding 481 operan milik tuan rumah, sebagai indikasi kemampuan tim Catalan memaksakan gaya bermainnya pada beberapa periode laga.

Setelah babak pertama berakhir dengan dominasi Prancis, Barcelona memulai babak kedua dengan lebih baik, dan melanjutkan keunggulannya di sebagian besar babak itu hingga gol Lucas yang membuat skor menjadi 3-2 pada menit ke-79.

Pada periode tersebut, Espart mencetak golnya, sementara Gavi dan Raphinha menyia-nyiakan dua peluang jelas, sedangkan Lamine Yamal mencetak gol indah yang mengembalikan kedudukan imbang bagi Barcelona.

Yamal meninggalkan jejaknya meski ada kesalahan

Lamine Yamal tidak menampilkan laga terbaiknya, tetapi ia kembali membuktikan kemampuannya membuat perbedaan menghadapi lawan-lawan besar, setelah mencetak gol indah di Stadion Parc des Princes.

Pemain itu sempat melakukan kesalahan dalam operan yang mendahului gol pertama Paris, tetapi ia tidak terpengaruh oleh hal itu, dan terus mencoba hingga berhasil mencetak gol penyama kedudukan 2-2 pada menit ke-79.

Barcelona tidak lama menikmati hasil imbang, karena Paris kembali unggul hanya tiga menit berselang, sebelum memastikan kemenangan dengan skor 4-2.

Peluang ada, tetapi ketajaman serangan absen

Barcelona bukannya tak mampu mengancam gawang Paris Saint-Germain, meski kiper Joan Garcia mendapat tekanan jauh lebih besar dibanding rekan sejawatnya, Safonov.

Tim Catalan melepaskan 18 tendangan berbanding 22 tendangan milik tim Prancis, tetapi perbedaan terlihat pada akurasi upaya; sebanyak 15 tendangan Paris mengarah ke gawang, berbanding hanya lima milik Barcelona.

Fermin Lopez menyia-nyiakan peluang jelas di hadapan Safonov pada menit ke-40, dan Gavi juga gagal memanfaatkan peluang lain pada menit ke-61. Kiper Prancis itu juga menggagalkan tendangan Raphinha dari dalam kotak penalti pada menit ke-21.

Raphinha sebenarnya bisa mencetak gol dalam dua kesempatan lainnya, tetapi ia tidak menembak dalam salah satunya meski ada peluang bagus pada menit ke-18, kemudian melepaskan tendangan melebar pada menit ke-57. Ia juga gagal menjangkau umpan silang mendatar dari Fermin pada menit ke-44, sementara Dani Olmo nyaris mencetak gol lewat tendangan keras mendatar pada menit ke-14.

Peluang-peluang ini mengungkapkan bahwa Barcelona mampu menjangkau gawang lawannya, tetapi kehilangan akurasi yang dibutuhkan untuk mengubah upaya mereka menjadi gol, berbanding dengan ketajaman yang lebih besar yang diperlihatkan Paris.

Flick memberi pilar utamanya kesempatan beristirahat

Pertandingan diwarnai keputusan-keputusan dari Hansi Flick terkait pembagian menit bermain, menjelang dekatnya jadwal El Clasico melawan Real Madrid.

Rodri memulai pertandingan di bangku cadangan, sebelum masuk pada menit ke-60, bersamaan dengan ditariknya Pedri dan Raphinha untuk diistirahatkan.

Gabriel Jesus juga tidak bermain sama sekali, agar tetap tersedia untuk El Clasico jika tim membutuhkan jasanya, sementara Fermin Lopez memulai laga sebagai pemain pengganti, dan baru bermain setelah cedera Dani Olmo, sehingga ia tidak menjalani pertandingan penuh.

Begitu pula Frenkie de Jong yang tidak mengalami kelelahan berarti, meski belum jelas apakah hal itu terkait dengan persiapannya menghadapi Real Madrid.