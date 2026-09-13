Barcelona melanjutkan awal musim sempurnanya di Liga Spanyol setelah meraih kemenangan kelima secara beruntun dengan mengalahkan Levante dengan skor (4-2), pada pekan kelima kompetisi, dalam sebuah pertandingan di mana tim Catalan memaksakan dominasinya untuk waktu yang lama sebelum menurun secara jelas di menit-menit akhir, dan memberikan tuan rumah peluang untuk kembali ke dalam laga.

Barcelona memasuki pertandingan dengan tujuan merebut kembali puncak klasemen dengan selisih 3 poin dari Real Madrid, beberapa jam setelah tim yang disebut terakhir meraih kemenangan atas Rayo Vallecano, dan Hansi Flick memilih susunan pemain andalannya dengan formasi 4-3-3, dengan Gordon, Raphinha, dan Lamine Yamal di lini depan, sementara Rodri memulai di lini tengah.

Gol pertama datang lewat Xavi Espart, yang menerima bola di tepi kotak penalti, lalu bergerak maju sebelum melepaskan tembakan mendatar yang rapi dari sudut sempit, yang bersarang di gawang pada menit kelima, memberikan Barcelona keunggulan lebih awal.

Barcelona setelah gol tersebut melanjutkan menerapkan gaya bermain andalannya, dengan penguasaan bola dan pergerakan bola yang terus-menerus, memanfaatkan penampilan gemilang para pemainnya di seluruh lini, sementara Levante mencoba mencari reaksi melalui dua percobaan dari Ratkov dan Brugué pada menit ke-16, tetapi pertahanan tim Catalan tetap solid dan menangani kedua percobaan itu tanpa membiarkan jalannya pertandingan berubah.

Dalam kondisi dominasi jelas milik tim tamu, duet penyerang Raphinha dan Lamine Yamal terus menciptakan bahaya, dan pemain Brasil itu sekali lagi menjadi salah satu kunci utama permainan Barcelona, setelah memanfaatkan kesalahan Mandi dalam menghalau bola, dan menguasainya dengan cemerlang sebelum mengirim umpan silang akurat kepada Lamine Yamal.

Yamal mendapati dirinya berada di depan gawang dalam posisi ideal, sehingga ia tidak ragu menempatkan bola ke dalam gawang yang kosong, menggandakan keunggulan Barcelona menjadi (2-0) pada menit ke-19, dan menegaskan keunggulan besar tim Catalan atas tuan rumah.

Situasi tidak banyak berubah setelah gol kedua, karena Barcelona terus mengendalikan jalannya permainan, dan rekan-rekan setim Pedri mempertahankan keunggulan mereka di tengah percobaan terbatas dari Levante, sehingga tim Catalan menutup babak pertama dengan keunggulan yang nyaman dan layak.

Gol lebih awal

Dengan dimulainya babak kedua, Barcelona melakukan pergantian dengan memasukkan Christensen menggantikan Martín, tetapi hal itu tidak memengaruhi bentuk permainan tim, yang terus melakukan tekanan dan penguasaan, sementara Levante mendapati dirinya tidak mampu keluar dari wilayahnya secara teratur.

Pada menit ke-48, Barcelona mendapat tendangan penalti setelah Mandi menyentuh bola dengan tangannya menyusul aksi baru dari Lamine Yamal, dan pemain Spanyol itu mengeksekusi tendangan tersebut sendiri, dan menembakkannya dengan tenang ke dalam gawang, menambah gol ketiga dan menempatkan timnya dalam posisi yang lebih nyaman.

Setelah Barcelona mencapai gol ketiga, tim terus menciptakan peluang, dan Raphinha nyaris menambah gol baru pada menit ke-55, setelah menerima umpan dari Gordon dan mencoba memanfaatkannya dengan tembakan ke gawang, tetapi bola melintas tipis di samping tiang.

Dengan masuknya pertandingan ke setengah jam terakhir, Levante mulai menunjukkan keberanian lebih besar, dan muncul peluang-peluang yang bisa mereka gunakan untuk memperkecil selisih, tetapi baik Bardají maupun Romero tidak mampu memanfaatkan kedua percobaan mereka pada menit ke-61, sehingga Barcelona tetap unggul dengan tiga gol tanpa balas.

Pergantian Flick mengubah wajah pertandingan

Hansi Flick memutuskan untuk melakukan sejumlah pergantian guna menyegarkan barisannya, dengan memasukkan Dani Olmo, Adama, dan Bernal, sementara Lamine Yamal, Gordon, dan Pedri ditarik keluar, tetapi pergantian ini berpengaruh secara jelas terhadap kesolidan Barcelona dan dominasinya yang menjadi ciri tim selama sebagian besar pertandingan.

Tim Catalan mulai kehilangan sebagian dominasinya, dan Levante menemukan ruang lebih besar untuk bergerak, hingga tuan rumah mampu memanfaatkan kesalahan fatal dari Xavi Espart pada menit ke-79, sehingga Romero mencetak gol pertama dan memperkecil selisih menjadi (1-3).

Tekanan Levante tidak berhenti, karena mereka terus mencari gol baru yang mengembalikan pertandingan ke titik yang lebih seru, dan hal itu benar-benar terwujud pada menit ke-88, ketika Brugué menyebabkan kekacauan di dalam pertahanan Barcelona, yang berakhir dengan gol kedua bagi tuan rumah, sehingga skor menjadi (3-2) dan Barcelona mendapati dirinya menghadapi menit-menit akhir yang sangat menegangkan.

Sementara Levante berusaha menuntaskan comeback, Barcelona berhasil melancarkan pukulan telak pada masa injury time, setelah Adama melepaskan diri dengan aksi individu istimewa, dan melewati para bek tuan rumah sebelum melepaskan tembakan keras dengan kaki kanannya di tiang dekat, mengumumkan gol keempat pada menit ke-90+3.

Meski kemenangan besar dan catatan sempurna berlanjut, menit-menit akhir mengungkap sisi mengkhawatirkan bagi Barcelona, setelah menurunnya konsentrasi dan kesolidan pertahanan membuat Levante mampu mencetak dua gol dan mengembalikan keseruan ke pertandingan yang tampak sudah selesai untuk waktu yang lama, sebelum gol Adama datang untuk mengembalikan ketenangan di barisan Flick dan mengamankan tiga poin.