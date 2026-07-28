Real Madrid meraih kemenangan telak atas Leganes dengan skor empat gol tanpa balas—satu gol, dalam laga uji coba tertutup yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam ini sebagai bagian dari persiapan musim panas menyambut musim baru.

Los Blancos menunjukkan corak permainan yang jelas di bawah arahan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, dalam periode keduanya, dengan kehadiran sejumlah bintang internasional tim yang baru kembali dari libur Piala Dunia.

Real Madrid mengawali laga dengan susunan pemain utama yang menampilkan Federico Valverde sebagai pembawa ban kapten, bersama Eduardo Camavinga dan Arda Guler di lini tengah, dengan taktik yang mengandalkan formasi (4-2-3-1), menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Sentuhan taktik Mourinho terlihat sejak menit-menit awal melalui penerapan pengawalan individu yang ketat di lini pertahanan, disertai pressing tinggi dengan cepat setelah menguasai bola, serta pergerakan menyerang yang terus-menerus lewat sisi sayap melalui pemain muda berbakat Franco Mastantuono.

Valverde membuka keunggulan Los Blancos setelah menerima umpan matang nan cerdik dari Guler, yang diselesaikannya dengan tembakan mendatar ke gawang, sebelum penyerang Gonzalo menambah gol kedua menyusul umpan silang dari Trent Alexander-Arnold yang disambutnya dengan sundulan dan diselesaikan dengan sempurna melewati kiper Leganes.

Meski lawan minim ancaman, Leganes berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang akhir babak pertama melalui pemainnya, Naim, dengan tembakan keras yang membentur tiang lalu bersarang di gawang kiper Andriy Lunin.

Pada babak kedua, Los Blancos melanjutkan dominasi serangannya dengan menambah tekanan; Mastantuono menambah gol ketiga setelah memanfaatkan bola muntah dari tembakan Alexander-Arnold, kemudian bek Pulido mencetak gol keempat lewat gol bunuh diri yang menguntungkan Real Madrid.

Menit-menit akhir menyaksikan Mourinho memasukkan sejumlah pemain dari tim muda dan akademi untuk memberi mereka kesempatan, sekaligus melanjutkan penyempurnaan sentuhan akhir pada timnya sebelum musim resmi dimulai.