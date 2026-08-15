Michael Carrick, pelatih Manchester United, menunjukkan kekecewaannya setelah timnya kalah dari Milan dengan skor 4-2, dalam laga persahabatan yang mempertemukan keduanya di kota Wroclaw sebagai bagian dari persiapan terakhir menjelang bergulirnya musim baru, seraya menegaskan bahwa timnya tidak menampilkan level yang diharapkan dan tidak ada ruang untuk mencari-cari alasan.

Carrick mengatakan, dalam pernyataan kepada kanal "MUTV" usai pertandingan, bahwa periode persiapan secara umum berjalan positif, tetapi ia menekankan perlunya belajar dari kekalahan atas Milan serta bekerja untuk memperbaiki kesalahan, terutama karena sejumlah pemain masih menjalani menit-menit awal mereka bersama tim sebagai persiapan menghadapi musim baru.

Pelatih Manchester United itu menambahkan bahwa timnya merasa kecewa dengan penampilan menghadapi Milan, seraya menjelaskan bahwa ada berbagai penyebab di balik level yang ditampilkan para pemain, tetapi ia menolak menganggapnya sebagai pembenaran, dengan menegaskan bahwa kenyataan mendasarnya adalah tim tidak bermain dengan baik sebagaimana yang dituntut.

Manchester United memulai pertandingan dengan kuat, setelah Harry Maguire membuka gol hanya berselang sekitar 100 detik, memanfaatkan sundulan kepala yang membawa timnya unggul, sebelum kemudian Samuel Chukwueze menyamakan kedudukan untuk Milan.

United kembali unggul pada babak kedua lewat gol bertanda tangan Patrick Dorgu, tetapi tim Italia itu dengan cepat membalikkan keadaan, setelah Alvadjo Cisse, lalu Gonzalo Ramos, dan Ruben Loftus-Cheek mencetak 3 gol beruntun, sehingga Milan memastikan kemenangan dalam pertandingan itu dengan skor 4-2.

Kekalahan atas Milan ini merupakan kekalahan kedua saja bagi Manchester United dalam 6 laga persahabatan yang dijalani tim selama periode persiapan, yang juga menyaksikan kemenangannya atas Atletico Madrid serta hasil imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain, juara Eropa.

Pertandingan itu menyaksikan kembalinya Marcus Rashford tampil mengenakan kostum Manchester United untuk pertama kalinya sejak Desember 2024, setelah berakhirnya masa peminjamannya ke Barcelona, di mana Carrick memasukkannya sebagai bagian dari 6 pergantian yang ia lakukan selama pertandingan untuk memberi sebanyak mungkin pemain kesempatan mendapatkan menit bermain sebelum dimulainya musim.

Carrick menegaskan bahwa menit-menit ini akan bermanfaat bagi para pemain, tetapi pada saat yang sama ia menunjukkan bahwa kepemilikan Manchester United atas skuad yang kuat akan menempatkan tim pelatih pada keputusan-keputusan sulit terkait susunan pemain dan elemen-elemen yang akan diandalkan saat kompetisi resmi bergulir.

Manchester United memulai perjalanannya di Liga Primer Inggris pada 22 Agustus, ketika menghadapi Hull City yang baru saja promosi, dalam ujian resmi pertama bagi tim setelah berakhirnya periode persiapan, di tengah keinginan tim pelatih untuk memanfaatkan pelajaran yang terungkap dari laga menghadapi Milan sebelum memasuki atmosfer persaingan yang sesungguhnya.