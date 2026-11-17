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Emmanuel Petit membela gelandang serang Manchester City Rayan Cherki menyusul kritik baru-baru ini terhadap penampilannya bersama Prancis. Juara Piala Dunia itu mempertanyakan mengapa pemain berusia 23 tahun tersebut terus menjadi sasaran kritik meski kontribusi serangnya mengesankan di bawah arahan pelatih Zinedine Zidane.

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Petit bela Cherki yang dihujani kritik

Cherki menjadi pusat perdebatan sengit mengenai penampilannya baru-baru ini bersama Prancis . Pemain berusia 23 tahun itu mendapat sorotan tajam dari para pengkritik yang menilai kontribusinya terhadap permainan tim secara keseluruhan terlalu minim. Namun, Petit dengan tegas menolak penilaian tersebut. Juara Piala Dunia 1998 itu menyatakan dukungan penuhnya kepada sang gelandang serang berbakat.

Meski sudah mencatatkan 20 penampilan bersama tim nasional senior dan mencetak tiga gol untuk negaranya, Cherki tampaknya masih memecah pendapat para pendukung. Petit yakin gelandang muda itu secara tidak adil menerima kritik yang jauh lebih keras dibandingkan rekan-rekannya di tim nasional.

Menghadapi kritik sepanjang karier

Berbicara di RMC, Petit mengungkapkan rasa frustrasinya atas komentar negatif yang terus ditujukan kepada bintang City itu. Mantan gelandang tersebut mempertanyakan keluhan taktis yang secara khusus diarahkan kepada Cherki.

"Saya sudah cukup lama mendengar kritik yang terus-menerus ditujukan kepada Cherki," kata Petit. "Rasanya ia harus menghadapi sorotan serupa sejak awal kariernya. Sebenarnya apa yang mereka persoalkan darinya? Cherki sering menerima bola dengan punggung menghadap gawang, jadi ia harus mencari cara untuk mengatasinya. Bola datang saat punggungnya menghadap gawang, jadi ia harus mengatasinya sendiri."

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Hanya kalah dari Olise

Statistik yang ada mendukung argumen Petit. Cherki saat ini merupakan pemain dengan kontribusi paling menentukan kedua bagi tim nasional Prancis pada era Zinedine Zidane. Hanya Michael Olise yang mencatatkan kontribusi serangan lebih efektif di bawah pelatih legendaris Prancis itu. Petit pun mengingatkan para pengkritik akan fakta tersebut.

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"Terlepas dari semua itu, ia adalah pemain paling efektif kedua pada era Zidane, hanya di belakang Olise," ujar Petit.

Mengalihkan sorotan kepada pemain lain

Alih-alih berfokus pada Cherki, Petit menegaskan bahwa sejumlah bintang lain seharusnya memikul tanggung jawab lebih besar ketika Prancis kesulitan. Ia secara khusus menyoroti beberapa pemain kunci yang gagal menjalankan tugas dasar mereka dalam bertahan.

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"Saya tidak melihat [Adrien] Rabiot atau [Lucas] Da Cunha merebut kembali bola, ataupun para pemain bertahan memenangi duel di area mereka," jelas Petit. "Saya tidak melihat Olise dan Mbappe turun membantu pertahanan saat transisi bertahan. Ada banyak pemain lain yang bisa dikritik sebelum Cherki."