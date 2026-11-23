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Penyerang Chelsea Emmanuel Emegha mengungkapkan bahwa ia menjadi korban perampokan hanya beberapa jam setelah mencetak gol pertamanya untuk klub dalam kekalahan kandang 4-1 dari Leeds United. Pemain asal Belanda berusia 23 tahun itu memastikan tidak ada yang terluka dalam insiden menakutkan setelah pertandingan tersebut, yang menutup hari buruk bagi Chelsea di Stamford Bridge.

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Perampokan membayangi pencapaian pribadi

Gol perdana Emegha di London barat dibayangi oleh kekalahan telak di Premier League serta insiden menakutkan di luar lapangan. Sang penyerang membawa Chelsea unggul pada babak pertama lewat sepakan kaki kiri yang masuk setelah membentur tiang, menjadi salah satu dari sedikit momen positif bagi tuan rumah. Namun, Noah Okafor segera menyamakan kedudukan sebelum gol-gol pada babak kedua memastikan kemenangan pertama Leeds di Stamford Bridge sejak 1999.

Penyerang asal Belanda tenangkan pendukung yang khawatir

Kekalahan 4-1 itu membuat Chelsea terpukul. Pemain berusia 23 tahun tersebut kemudian memberi kabar kepada para pendukung melalui media sosial mengenai kejadian mengkhawatirkan setelah pertandingan usai. Belum ada informasi lebih lanjut yang dirilis, sehingga waktu dan lokasi pasti perampokan serta barang yang dicuri masih belum jelas.

Menanggapi kemunduran di dalam dan luar lapangan melalui Instagram, Emegha menulis: "Gol pertama, hasil mengecewakan, kami akan kembali lebih kuat pada Jumat. Sayangnya, setelah pertandingan saya dirampok. Saya baik-baik saja dan untungnya tidak ada yang terluka. Terima kasih atas pesan-pesan dukungannya."

Cedera menunda debut bersama Chelsea

Emegha tiba di Stamford Bridge pada musim panas dari klub saudara Strasbourg setelah transfernya diatur setahun sebelumnya. Lulusan akademi Sparta Rotterdam di negara asalnya, Belanda, penyerang itu sebelumnya membangun reputasinya bersama klub Belgia Antwerp dan klub Austria Sturm Graz sebelum pindah ke sepakbola Inggris.

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Awal kiprahnya di London barat terganggu cedera hamstring yang membuatnya absen pada fase awal musim. Karena itu, laga melawan Leeds baru menjadi penampilan ketiganya untuk Chelsea dan yang kedua di Premier League. Golnya sempat memberi harapan sebelum Dominic Calvert-Lewin mencetak gol dari titik penalti, lalu gol-gol tambahan dari Okafor dan Brenden Aaronson melengkapi keterpurukan Chelsea pada babak kedua.

Lawatan ke markas Forest jadi kesempatan segera bangkit

Berada di posisi kedelapan klasemen Premier League , Chelsea tidak punya banyak waktu untuk meratapi rapuhnya pertahanan mereka atau gangguan di luar lapangan. Mereka akan bertandang ke City Ground pada Jumat malam untuk menghadapi Nottingham Forest. Penampilan tandang yang disiplin diperlukan untuk memulihkan kepercayaan diri. Bagi Emegha, prioritas terdekatnya adalah melanjutkan momentum dari gol pertamanya sambil melupakan akhir pekan yang menakutkan itu.