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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Emiliano Martinez ungkap cedera jarinya 'TAK AKAN PERNAH kembali normal', sementara bintang Chelsea akui kesulitan bak 'zombi' di Piala Dunia bersama Argentina

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Emiliano Martinez mengungkap dampak fisik berat yang ditanggungnya sepanjang karier, seraya mengakui bahwa cedera serius pada jarinya yang dialami awal tahun ini tidak akan pernah benar-benar pulih. Kiper Chelsea itu mengungkap bahwa ia terpaksa bermain sambil menahan rasa sakit luar biasa demi membantu Argentina. Cedera tersebut meninggalkan kerusakan permanen yang hingga kini masih memengaruhi permainannya.

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Bermain menahan sakit demi Argentina

Martinez mengalami patah tulang dan dislokasi jari pada Mei saat pemanasan menjelang kemenangan Aston Villa atas Freiburg di final Liga Europa. Cedera parah itu langsung menimbulkan keraguan atas keikutsertaannya dalam upaya Argentina mempertahankan gelar Piala Dunia. Kiper berusia 34 tahun itu terpukul saat pertama kali melihat hasil pemindaian.

Alih-alih menjalani operasi yang akan membuatnya absen dari turnamen, Martinez memilih tetap bermain sambil menahan sakit. Dengan dukungan pelatih Argentina Lionel Scaloni, sang kiper mengandalkan sarung tangan Adidas yang dibuat khusus untuk melindungi jarinya, meski ia mengakui balutan tebal itu sangat membatasi kemampuannya menggenggam bola.

‘Setiap malam saya menangis’

Berbicara di kanal YouTube jurnalis Argentina Gaston Edul, kiper veteran itu menceritakan dampak fisik dan emosional berat yang ditimbulkan cedera tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia harus mengubah sepenuhnya cara berlatih dan melakukan pengorbanan pribadi yang besar.

“Sehari sebelum menghadapi Aljazair, saya menjatuhkan diri dengan satu lengan, seperti zombi,” jelas Martinez. “Kalau tangan saya menyentuh tanah, pandangan saya berkunang-kunang. Rasanya luar biasa sakit. Setiap malam saya menangis karena jari saya tampak seperti sosis.”

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Meski dampaknya permanen, Martinez menegaskan ia tidak menyesal telah mengutamakan negaranya. “Jari saya tidak akan pernah kembali seperti semula,” katanya. “Saya masih bermain sambil menahan sakit. Namun, itulah risiko yang Anda ambil demi tim nasional. Saya akan melakukannya lagi.”

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Transfer ke Juventus yang gagal

Masalah pada jarinya berdampak besar pada karier klub Martinez selama bursa transfer musim panas. Rencana kepindahannya ke raksasa Serie A, Juventus, akhirnya gagal setelah tingkat keparahan cedera itu diketahui sepenuhnya dalam pemeriksaan medis.

“Saya menjalani rontgen dan ternyata jari itu patah lagi,” ungkap sang kiper. “Saat itulah transfer ke sebuah klub gagal karena jari saya.”

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Setelah kepindahannya ke Italia gagal, Martinez akhirnya bergabung dengan Chelsea melalui transfer senilai £7,5 juta. “Mereka mengatakan saya bisa bermain dengan kondisi seperti itu dan saya perlu operasi, tetapi Chelsea tidak, mereka tidak peduli,” tambahnya. “Suatu hari nanti saya harus menjalani operasi.”

Memulihkan diri dari patah tulang rahang

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Meski masalah jarinya masih menjadi kekhawatiran jangka panjang, Martinez saat ini absen di London barat akibat cedera yang sama sekali berbeda. Sang kiper sedang memulihkan diri dari patah tulang rahang yang dialaminya awal bulan ini saat Chelsea menang atas Everton.

Ia kini akan berfokus pada pemulihan sebelum berusaha merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti di Stamford Bridge. Setelah pulih sepenuhnya, pemain berusia 34 tahun itu harus terus menghadapi rasa tidak nyaman yang permanen di tangannya sembari berupaya memantapkan posisinya di klub barunya.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.