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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Emiliano Martínez tiba-tiba sedang berada di jalur menuju klub papan atas Premier League

Aston Villa telah menawarkan Emiliano Martínez kepada Chelsea. Klub London itu saat ini sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper asal Argentina tersebut, menurut The Athletic.

Aston Villa pekan lalu membayar tiga puluh juta euro kepada Parma untuk Zion Suzuki. Kiper asal Jepang itu akan menjadi penjaga gawang utama klub asal Birmingham tersebut.

Karena itu, Aston Villa ingin melepas Martínez pada musim panas ini. Klub tersebut kini telah menawarkannya kepada Chelsea. Chelsea sedang mempertimbangkan untuk memberinya kontrak.

Chelsea sebelumnya pada musim panas ini berpendapat bahwa klub tidak perlu merekrut kiper baru, tetapi kini Roberto Sánchez telah melakukan blunder dalam laga pertama Premier League melawan Fulham, yang berakhir dengan kemenangan 3-2.

Martínez sendiri juga terbuka untuk pindah ke Chelsea, lanjut laporan The Athletic. Kini tinggal menunggu keputusan The Blues.

Kemungkinan besar Chelsea tetap harus membayar biaya transfer yang tidak terlalu besar untuk pemain timnas Argentina itu. Sebelumnya, Juventus melihat tawaran sepuluh juta euro mereka ditolak.

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