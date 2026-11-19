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Kiper Argentina Emiliano Martinez mendesak petinggi federasi menurunkan harga tiket agar stadion pada laga kandang kembali penuh setelah Lionel Messi pensiun dari tim nasional. Meski Argentina melibas Kosta Rika 7-0 dalam laga persahabatan di Cordoba pada Selasa malam, pemenang Piala Dunia itu menegaskan bahwa Argentina harus bekerja keras untuk membangkitkan kembali antusiasme suporter.

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Martinez soroti sepinya penonton di laga kandang

Martinez ingin para pejabat sepakbola Argentina menurunkan biaya menonton pertandingan setelah laga-laga awal tanpa mantan kapten mereka diwarnai sepinya penonton. Menurut BBC Sport, sekitar 42.000 penonton hadir di Estadio Mario Alberto Kempes, mengisi sekitar 60 persen dari kapasitas stadion yang mencapai 57.000 orang. Tiga hari sebelumnya, angka dari AFA menunjukkan sekitar 21.000 penggemar menyaksikan kekalahan 2-1 dari Uruguay di La Bombonera yang berkapasitas 55.000 penonton di tengah keluhan soal harga tiket.

Kiper usulkan inisiatif amal untuk menarik penonton

Ingin menarik lebih banyak anak-anak ke pertandingan internasional dan membangun kembali ikatan dengan suporter, sang kiper menegaskan bahwa pemain, staf, dan pengurus sama-sama bertanggung jawab untuk meningkatkan jumlah penonton.

Berbicara kepada wartawan di area wawancara setelah pertandingan, Martinez mengatakan: "Saya ingin bermain di stadion yang sedikit lebih penuh. Mungkin kami perlu mengadakan inisiatif amal untuk memenuhi tribune.

"Kami harus membuat para penggemar jatuh cinta lagi kepada tim ini. Kami tahu Leo tidak ada di sini, dan tentu saja orang-orang terutama ingin datang untuk melihatnya. Namun, bagaimanapun juga, ini tim nasional Argentina dan kami membutuhkan kasih sayang itu."

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Seraya menyerukan harga tiket yang lebih murah, ia menambahkan: "Kami punya tanggung jawab, baik kami, staf pelatih, maupun para pengurus, untuk mewujudkan itu. Tunjukkan kepedulian kepada masyarakat, turunkan sedikit harga tiket, dan penuhi setiap stadion, karena kami benar-benar membutuhkannya."

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Kembali setelah absen sebulan akibat patah rahang yang dialaminya di Chelsea, Martinez mengakui bahwa tribune kosong berdampak pada skuad yang memadukan para pemain berpengalaman peraih gelar dengan talenta yang tengah berkembang.

Dalam wawancara dengan Telefe, ia menjelaskan: "Itu sesuatu yang tidak kami sukai. Tanpa Leo, saya tahu ini sulit. Namun, bagaimanapun juga, para pemain adalah panutan, mereka juara dunia, dan ada banyak pemain muda pendatang baru yang membutuhkan kasih sayang itu untuk Argentina."

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Dengan menyebut presiden AFA Claudio 'Chiqui' Tapia, pelatih kepala Lionel Scaloni, dan para kapten, ia menegaskan: "Kami akan membuat mereka jatuh cinta lagi kepada kami, bersama Chiqui, Scaloni, dan para kapten."

Federasi menghadapi tekanan yang meningkat soal harga tiket

Setelah bangkit dari hasil mengecewakan melawan Uruguay pada Sabtu dengan kemenangan telak, skuad Scaloni kini fokus mengintegrasikan generasi berikutnya. Di luar lapangan, Tapia dan AFA menghadapi tekanan untuk meninjau biaya masuk dan distribusi tiket sebelum laga-laga kandang Argentina berikutnya. Sementara itu, Martinez kembali ke Chelsea setelah membuktikan kebugarannya seusai cedera rahang yang baru-baru ini dialaminya.