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Mantan penyerang Liverpool, Emile Heskey, menilai Bayern Munich akan menjadi klub berikutnya yang ideal bagi bek kanan Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, di tengah terbatasnya waktu bermainnya di Spanyol. Meski mantan penyerang timnas Inggris itu ingin melihat Alexander-Arnold kembali ke Anfield, ia menutup kemungkinan sang bek pindah ke Manchester United.

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Mantan penyerang menilai opsi masa depan

Heskey merasa kepindahan ke Allianz Arena akan cocok bagi pemain timnas Inggris itu jika ia meninggalkan ibu kota Spanyol, meski kembali ke Anfield tetap menjadi pilihan yang paling ia harapkan. Setelah menjuarai Piala FA, Piala Liga, dan Piala UEFA bersama Liverpool di bawah asuhan Gerard Houllier pada musim 2000-01, mantan penyerang Inggris dengan 62 penampilan internasional itu terus mengikuti perkembangan pemain jebolan akademi klub lamanya tersebut. Ia yakin bermain untuk klub terbesar di Jerman akan memberi bek sayap yang gemar menyerang itu kesempatan untuk berkembang.

Menit bermain yang terbatas di Spanyol memicu pembicaraan soal kepindahan

Sejak meninggalkan Merseyside pada Juni 2025 untuk menandatangani kontrak enam tahun di Santiago Bernabeu hingga Juni 2031, Alexander-Arnold kesulitan mendapat tempat sebagai starter secara reguler pada musim 2026-27.

Menjadi opsi rotasi di bawah Jose Mourinho, di belakang Fede Valverde yang beralih posisi dari gelandang dan rekrutan musim panas Denzel Dumfries, ia baru mencatatkan 355 menit bermain dan satu assist dalam tujuh pertandingan La Liga, serta tampil selama 79 menit dalam satu laga Liga Champions.

Berbicara kepada Eldorado tentang kemungkinan tujuan berikutnya bagi bek sayap itu, Heskey mengatakan: "Bayern Munich akan menjadi pilihan yang bagus bagi Trent Alexander-Arnold. Liga Jerman, Bundesliga, sangat kompetitif. Ia akan bermain untuk klub terbesar di sana, dan itu akan luar biasa baginya, tetapi saya ingin melihatnya kembali ke Liverpool."

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Kontribusi menyerang lebih besar daripada keraguan soal kemampuan bertahan

Heskey, yang juga pernah membela Leicester City, Birmingham City, Wigan Athletic, dan Aston Villa serta mencetak tujuh gol untuk Inggris, membela bek kanan itu dari kritik yang terus muncul terhadap kemampuan bertahannya. Ia menegaskan bahwa jangkauan umpan dan kreativitas sang bek saat menyerang lebih dari cukup untuk menutupi kelemahannya di lini belakang.

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Menjelaskan mengapa ancaman serangan sang pemain begitu berharga sekaligus menepis kepindahan ke Old Trafford, Heskey menyatakan: "Sejujurnya, semua hal positif yang ia miliki lebih besar daripada kekurangan yang kita bicarakan soal kemampuannya sebagai bek. Kontribusinya saat menyerang jauh lebih besar daripada kekurangan itu.

"Tapi Manchester United? Tidak, saya rasa ia tidak akan pernah melakukan itu. Saya rasa ia lebih memilih duduk di bangku cadangan di Madrid dan berlatih bahasa Spanyol jika itu satu-satunya jalan keluar baginya."

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Bek kanan berjuang merebut tempat di Madrid

Meski Heskey mendukung kepindahan ke Bavaria, transfer ke Bayern tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat karena kontrak Alexander-Arnold di Madrid masih tersisa hampir lima tahun. Sebaliknya, pemain timnas Inggris itu akan berusaha merebut kembali tempat sebagai starter reguler di bawah Mourinho ketika kompetisi domestik kembali bergulir setelah jeda internasional November. Namun, jika ia masih berada di belakang Valverde dan Dumfries saat memasuki 2027, pertanyaan mengenai masa depan jangka panjangnya di Spanyol akan terus muncul.