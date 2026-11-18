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Emiliano Martinez menilai kemenangan telak Argentina 7-0 atas Kosta Rika menandai awal era baru yang menjanjikan bagi tim nasional. Kiper Chelsea itu mengenakan ban kapten dengan bangga dan mengajak rekan-rekannya membuat para suporter kembali jatuh cinta kepada tim.

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Argentina bantai Kosta Rika dalam kemenangan besar di laga persahabatan

Argentina berwajah baru tampil tanpa ampun pada Selasa, membantai Kosta Rika 7-0 dalam laga persahabatan. Bermain tanpa Lionel Messi di Stadion Mario Alberto Kempes, runner-up Piala Dunia 2026 itu menunjukkan intensitas luar biasa.

Martinez menjadi penopang kemenangan itu, dengan penampilan dominan tersebut menjadi titik awal era baru. Kiper veteran itu mengemban peran kepemimpinan penting untuk membimbing generasi muda pemain menyerang. Lima perubahan dilakukan dari tim yang kalah 2-1 dari Uruguay Jumat lalu. Respons cepat itu menyoroti kedalaman skuad mengesankan yang kini dimiliki pelatih Lionel Scaloni.

Martinez ingin suporter kembali jatuh cinta kepada tim

Martinez mengenakan ban kapten di Cordoba karena bek Cristian Romero baru-baru ini mengalami cedera. Setelah mencatatkan nirbobol, kiper Chelsea itu menyampaikan pesan penuh semangat mengenai masa depan tim tanpa Messi.

"Kami ingin membuat para suporter kembali jatuh cinta kepada tim ini," ujar Martinez seusai pertandingan. "Kami tahu harus mengerahkan sedikit usaha ekstra, dan kami ingin mulai meraih kemenangan dalam fase baru ini tanpa Leo."

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Pertandingan itu juga menandai kembalinya Martinez dengan gemilang setelah menjalani operasi akibat patah rahang . "Keinginan itu selalu ada. Beberapa hal terjadi pada saya belakangan ini, dan saya harus berada dalam kondisi baik karena rekan-rekan setim membutuhkan saya," tambahnya.

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Paz dan Alvarez pimpin penampilan menyerang tanpa ampun

Sementara Martinez memberikan ketenangan di lini belakang, para penyerang muda Argentina menggerakkan serangan bertubi-tubi pada babak pertama. Nico Paz mencetak dua gol dan menempatkan dirinya sebagai kandidat utama untuk kelak mewarisi nomor punggung 10 yang ikonis.

Julian Alvarez juga mencetak dua gol pada babak pertama, sementara Franco Mastantuono kemudian menggantikan Paz saat jeda dan segera mencetak dua gol pula. Alexis Mac Allister melengkapi kemenangan telak 7-0 itu. Di sisi lain lapangan, Martinez mencapai 47 nirbobol bersama Argentina, resmi menyamai rekor tim nasional yang dipegang Sergio Romero.

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Argentina menatap fase baru yang cerah

Kemenangan telak ini membuktikan bahwa Argentina masih mampu menampilkan permainan menyerang yang mematikan tanpa sosok andalan legendaris mereka. Argentina kini akan berupaya melanjutkan penampilan tanpa cela tersebut. Dengan dukungan penuh para suporter, fase baru Argentina sudah dimulai dengan sempurna.