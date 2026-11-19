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Kiper Chelsea Emiliano Martinez yakin gelandang Como Nico Paz berpotensi mewarisi nomor punggung 10 ikonik Lionel Messi di timnas Argentina. Gelandang muda itu baru saja mencetak dua gol melawan Kosta Rika, memicu perdebatan sengit tentang perannya di timnas kelak.

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Martinez dukung Paz kenakan nomor punggung ikonik

Martinez yakin Paz memiliki kualitas untuk menjadi pemakai nomor 10 Argentina berikutnya. Perdebatan tentang siapa yang akan mewarisi nomor punggung legendaris itu semakin sengit setelah Messi pensiun dari timnas . Paz menjadi sorotan pada Selasa setelah mencetak dua gol dalam kemenangan telak Argentina 7-0 atas Kosta Rika .

Gelandang Como itu kini telah mencetak lima gol dalam lima penampilan terakhirnya bersama timnas. Perkembangannya yang pesat menjadikannya kandidat kuat untuk mengisi kekosongan di posisi pengatur serangan. Para pemain senior di skuad Argentina pun sudah memberikan dukungan kepada pemain muda tersebut.

Membangun semangat juang khas Argentina

Martinez, sosok penting di ruang ganti Argentina, menyatakan keyakinan besar terhadap potensi sang gelandang. Kiper itu mengungkapkan bahwa skuad Argentina secara aktif membina bintang Como tersebut agar siap tampil di panggung terbesar.

"Saya melihat dia semakin menyatu dengan tim," ujar pemain Chelsea itu, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Tentu saja, dia perlu memiliki semangat juang khas Argentina, dan kami membantunya mengembangkan itu. Sejujurnya, dia pantas mendapatkan semua yang sedang dialaminya saat ini. Dia pantas berada di sini dan bermain. Gol-gol yang dicetaknya adalah bonus tambahan."

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Siap mengemban tanggung jawab besar di timnas

Mengambil alih peran sebagai kreator utama Argentina membawa tekanan besar, tetapi Martinez merasa Paz memiliki mentalitas yang tepat. Pemain berpengalaman itu yakin kerendahan hati akan menjadi faktor penentu kesuksesan jangka panjang sang pemain muda.

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"Jika dia mempertahankan kerendahan hati ini dan terus tampil di level seperti sekarang, Nico Paz jelas bisa mengenakan nomor punggung 10 Argentina dan mengemban tanggung jawab itu," tambah Martinez. "Kami membutuhkan pemain seperti dia, pemain yang memandang diri mereka sebagai pemimpin. Dia bisa membantu kami memenangkan banyak pertandingan. Kami harus membantunya. Kami adalah sebuah tim nasional. Tidak ada ego di sini. Semuanya tentang kerja keras, kerendahan hati, dan rasa hormat."

Bersinar di Italia dan panggung yang lebih luas

Karier Paz di level klub tengah menanjak pesat setelah ia baru saja memulai musim ketiganya bersama Como. Pada musim sebelumnya, ia berperan penting dalam membantu tim Cesc Fabregas lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

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Performa impresif itu berlanjut ke musim 2026-27. Gelandang dinamis tersebut telah mencatatkan enam gol dan delapan assist hanya dalam 14 penampilan di semua kompetisi bersama klub Italia itu.