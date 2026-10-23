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Chelsea akan kehilangan kiper Emi Martinez selama beberapa pekan setelah pemain timnas Argentina itu menjalani operasi akibat patah tulang rahang. Manajer Xabi Alonso mengonfirmasi kabar buruk terkait cedera tersebut menjelang laga timnya melawan Tottenham Hotspur di Premier League akhir pekan ini, yang sangat dinantikan.

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Pukulan telak bagi Chelsea

Chelsea mendapat kabar buruk setelah kiper Martinez dipastikan absen selama beberapa pekan. Pemain timnas Argentina itu telah menjalani operasi untuk memperbaiki tulang rahangnya yang patah.

Insiden tersebut terjadi saat Chelsea meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Everton di Liga Primer akhir pekan lalu. Martinez terpaksa meninggalkan lapangan dalam kondisi kesakitan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis mendesak. Cedera itu membuat pelatih Alonso kehilangan kiper pilihan utamanya dalam rangkaian pertandingan penting di kompetisi domestik.

Benturan menyakitkan dengan Branthwaite

Cedera serius pada wajah Martinez terjadi akibat benturan keras di lapangan. Martinez berbenturan dengan bek Everton, Jarrad Branthwaite, dalam pertandingan akhir pekan itu hingga harus segera diganti. Dalam konferensi pers pada Jumat, Alonso menyampaikan perkembangan kondisi kiper utamanya kepada awak media. Pelatih Chelsea itu mengonfirmasi bahwa Martinez telah menjalani operasi, sembari menyampaikan harapan agar masa pemulihannya tidak terlalu lama.

“Kondisinya membaik; dia sudah menjalani operasi,” jelas Alonso kepada wartawan. “Kami masih harus menunggu. Dia akan absen selama beberapa pekan. Semoga tidak terlalu lama.”

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Penders bersiap mengambil alih

Dengan Martinez dipastikan absen untuk sementara waktu, Chelsea kini akan mengandalkan Mike Penders untuk menjaga gawang. Kiper pelapis itu diperkirakan akan menjadi starter saat Chelsea berupaya mempertahankan momentum positifnya.

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Penders sudah sempat menunjukkan kemampuannya kepada para pendukung ketika menggantikan Martinez yang cedera dalam laga melawan Everton. Alonso yakin kiper penggantinya itu siap menghadapi tuntutan bermain di Liga Primer.

“Dia siap,” tegas Alonso. “Dia berlatih dengan baik dan tampil dalam dua pertandingan piala, di mana dia menunjukkan kualitasnya. Ketika masuk melawan Everton, dia juga menunjukkan karakter dan kemampuannya dalam beberapa menit.”

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Derbi London melawan Tottenham menanti

Chelsea harus segera menyesuaikan diri tanpa Martinez saat bersiap menghadapi derbi London. Alonso akan memimpin skuadnya menjamu Tottenham dalam laga penting Liga Primer pada Sabtu. Setelah pertandingan akhir pekan itu, staf medis klub akan terus memantau kondisi dan proses pemulihan Martinez. Para pendukung berharap pemain asal Argentina itu bisa segera kembali ke lapangan dengan aman.