Pelatih asal Spanyol, Unai Emery, yang menukangi Aston Villa, berbicara tentang laga menghadapi Barcelona pada hari Selasa besok di Liga Champions Eropa. Ia memuji potensi tim Catalan itu serta kemampuan ofensif mereka, dan juga menyinggung peluang mereka dalam perburuan gelar Eropa, pendapatnya mengenai sejumlah pemainnya, di samping penilaiannya terhadap kinerja yang disajikan pelatih asal Jerman, Hansi Flick.

Emery mengatakan dalam konferensi pers menjelang laga yang dijadwalkan berlangsung di Stadion "Camp Nou": "Barcelona selalu menjadi kandidat terdepan untuk memenangi Liga Champions Eropa. Anda bisa memilih lima tim mana pun untuk bersaing memperebutkan gelar, dan Barcelona pasti akan masuk dalam daftar kandidat. Mereka seperti itu di masa lalu dan tetap seperti itu hingga kini, dan jika tampil di level terbaiknya, mereka mampu mengalahkan tim mana pun di dunia."

Ia menambahkan mengenai kekalahan Barcelona dari Paris Saint-Germain pada pekan lalu: "Itu adalah pertandingan yang seimbang dan sangat terbuka. Pada akhirnya Paris Saint-Germain yang menang, tetapi itu adalah laga berkelas tinggi yang bisa dimenangi oleh salah satu dari kedua tim. Menurut saya, keduanya adalah tim dengan peluang terbesar untuk mencapai final."

Mengenai dampak kekalahan dari Real Madrid terhadap tim Catalan itu, ia menjelaskan sebagaimana dikutip surat kabar "AS": "Situasinya berbeda saat menghadapi Real Madrid, dan Barcelona tampak seperti membutuhkan beberapa penyesuaian. Terlihat jelas ada beberapa pemain yang absen di lini pertahanan, dan mungkin hal itu berperan dalam hasil akhir."

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Pelatih Aston Villa itu menyinggung kekuatan lini tengah Barcelona, dengan mengatakan: "Rodri adalah gelandang terbaik di dunia, dan jika kita menggabungkannya dengan Pedri dan Fermin, maka Barcelona memiliki lini tengah yang sulit dilewati oleh tim mana pun."

Emery memuji kemampuan ofensif tim Catalan itu, dengan menambahkan: "Raphinha dan Lamine Yamal adalah dua pemain yang luar biasa, dan hanya sedikit tim yang memiliki kualitas ofensif seperti itu. Saat ini, Lamine adalah pemain yang paling dekat dengan gelar pemain terbaik di dunia."

Ia juga berbicara tentang kinerja yang disajikan Hansi Flick bersama Barcelona, dan mengatakan: "Sentuhan Flick terlihat jelas. Ia mengemban tanggung jawab sejak sedikit lebih dari dua tahun lalu, dan bekerja membangun tim pemenang yang memiliki karakter istimewa, tim yang membuat Anda menikmati menonton sepak bola, dan memiliki komitmen yang tak tergoyahkan untuk menyerang."

Mengenai persiapan Aston Villa untuk laga ini, ia menambahkan: "Kami berusaha menemukan jalan kami. Kami telah bersama selama empat tahun, dan kami mencari tantangan baru serta belajar bagaimana menghadapi tim seperti Barcelona, mengingat besarnya perbedaan antara kami dan mereka. Namun kami tahu bahwa mereka adalah kandidat terdepan untuk menang, dan bahwa mereka akan menuntut banyak dari kami, dan kami harus mampu memikul tanggung jawab itu jika ingin menghindari kekalahan dalam segala hal."

Emery mengakhiri pernyataannya dengan menyinggung tekanan yang dihadapi Barcelona sebagai salah satu kandidat terdepan untuk meraih gelar, dengan mengatakan: "Mereka menghadapi tekanan yang lebih besar karena mereka termasuk di antara empat tim dengan peluang terbesar untuk memenangi turnamen. Namun kita berbicara tentang pemain-pemain yang merasa nyaman di bawah tekanan ini, dan terbiasa tampil saat mereka menjadi kandidat terdepan."