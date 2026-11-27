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Pelatih kepala Aston Villa, Unai Emery, memuji sikap dan komitmen Alejandro Garnacho dalam latihan. Ia menegaskan tidak ada perselisihan di antara mereka, meski pemain asal Argentina itu tersisih dari rencana tim dalam beberapa waktu terakhir dan jarang bermain sejak bergabung dengan klub.

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Situasi Garnacho memunculkan pertanyaan mengenai masa depannya di Aston Villa, setelah Emery memutuskan hanya membawa dua penjaga gawang tanpa memanfaatkan jumlah pemain cadangan yang diizinkan, yakni 12 pemain, dalam laga melawan Galatasaray di Liga Champions pada Selasa lalu, yang berakhir dengan kekalahan 1-0 bagi tim asal Inggris tersebut. Alhasil, pemain asal Argentina itu tidak masuk skuad dan tetap berada di rumah.

Sejak pindah ke Aston Villa dari Chelsea pada bursa transfer musim panas lalu dengan status pinjaman, Garnacho baru mendapatkan 34 menit bermain di Liga Primer Inggris. Hal ini mengingatkan pada pengalaman klub bersama Harvey Elliott, yang bermain untuk tim dengan status pinjaman dari Liverpool musim lalu, tetapi hanya tampil dalam 9 pertandingan sepanjang musim.

Emery menolak anggapan bahwa dicoretnya Garnacho merupakan tanda adanya perselisihan di antara mereka. Ia menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan pilihan taktisnya dan ketersediaan pemain lain di dalam tim.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, seperti dikutip dari situs ESPN: "Ketika dia tidak masuk dalam skuad, alasannya adalah karena saya juga harus memilih antara dia dan pemain-pemain lain."

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Ia menambahkan: "Saya menghormatinya, pertama secara pribadi dan kedua sebagai pemain, tetapi untuk saat ini dia tidak bermain karena alasan tersebut. Meski begitu, segala sesuatu bisa berubah dalam sepak bola. Kami menjalani pertandingan secara beruntun dan saya akan membutuhkan semua pemain."

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Emery memuji komitmen pemain asal Argentina itu dalam latihan dengan mengatakan: "Alejandro Garnacho berlatih dengan sangat baik, sikapnya luar biasa, dan dia memiliki mentalitas yang sangat positif."

Pelatih Aston Villa itu mengungkapkan bahwa alasan utama minimnya menit bermain Garnacho di awal musim adalah kondisi fisiknya yang belum mencapai level yang dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa masalah tersebut kini sudah tidak ada lagi.

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Emery mengatakan: "Dia mengalami kesulitan di awal musim karena kondisi fisiknya tidak bagus, tetapi sekarang dia sudah siap secara fisik dan berlatih dengan baik."

Ia menjelaskan bahwa Garnacho, bersama sejumlah rekan setimnya, menunjukkan performa yang baik dalam latihan dan berhasil memahami cara kerja staf pelatih dalam membangun tim. Menurutnya, situasi saat ini berbeda dengan dua bulan lalu, ketika sang pemain belum siap secara fisik untuk bermain dengan kontinuitas yang dibutuhkan.

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Emery menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya terus bekerja dan berkembang: "Kami harus terus melangkah maju, baik di level klub maupun tim, begitu pula bagi dia sebagai pemain, lalu kita lihat apa yang akan terjadi."

Karier Garnacho memang mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir. Setelah pindah ke Chelsea dari Manchester United pada musim lalu, ia tidak mampu merebut tempat utama di skuad Chelsea, meski tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan 8 gol dan 4 assist. Kini, kesulitannya kembali berlanjut musim ini bersama Aston Villa.