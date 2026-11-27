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Chelsea menelan kekalahan ketiga berturut-turut di Premier League pada Jumat malam. Tim asuhan manajer Xabi Alonso takluk 3-2 saat bertandang ke markas Nottingham Forest, meski Emmanuel Emegha tampil gemilang sebagai pemain pengganti. Penyerang asal Belanda itu mencetak kedua gol Chelsea, tetapi tak mampu mencegah kekalahan.

Chelsea bertandang ke City Ground dengan kepercayaan diri yang rendah. The Blues kalah dalam dua laga liga sebelumnya dari Sunderland (1-0) dan Leeds United (1-4), serta menempati peringkat kedelapan Premier League menjelang pekan ke-12.

Emegha memulai pertandingan di bangku cadangan Chelsea karena Alonso lebih memilih Danny Welbeck di ujung tombak. Jorrel Hato absen akibat masalah punggung yang belum kunjung pulih. Sementara itu, mantan penyerang Chelsea, Liam Delap, menjadi starter bagi Nottingham Forest.

Tuan rumah langsung tampil agresif dan unggul setelah pertandingan berjalan lima menit. Sebuah umpan silang jauh sampai kepada Igor Jesus, yang melepaskan tendangan voli indah ke pojok atas gawang tanpa memberi kiper Emiliano Martínez kesempatan untuk menyelamatkannya: 1-0.

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Chelsea benar-benar kewalahan menghadapi para pemain Oliver Glasner pada awal laga dan nyaris tak mampu keluar dari tekanan. Melalui Roméo Lavia dan Welbeck, tim tamu sempat menciptakan sedikit ancaman sebelum jeda, tetapi tidak ada gol lagi pada babak pertama.

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Tak lama setelah jeda, Alonso memasukkan Emegha untuk menggantikan Welbeck. Penyerang Belanda itu kemudian menyaksikan Wesley Fofana melakukan kesalahan mencolok dengan menjatuhkan Delap di kotak penalti. Morgan Gibbs-White mengecoh Martínez dari titik penalti: 2-0.

Emegha hanya membutuhkan beberapa menit untuk menunjukkan pengaruhnya. Pada menit ke-54, penyerang Belanda itu menyambar bola dengan tendangan voli rendah ke pojok bawah gawang. Ia akhirnya bisa merayakan gol setelah pemeriksaan VAR yang menegangkan terkait kemungkinan offside: 2-1.

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Chelsea kemudian berharap mendapat penalti setelah bola mengenai lengan Jair Cunha, tetapi wasit Andy Madley tidak mengabulkannya. Di sisi lain, Gibbs-White kembali mencetak gol pada menit ke-73 dengan mencungkil bola melewati Martínez setelah menerima umpan terobosan apik dari Xaver Schlager.

Pertandingan tampak sudah ditentukan, hingga Emegha kembali beraksi pada menit ke-89. Pemain pengganti itu melompat lebih tinggi daripada para pemain lawan di tiang jauh dan menyundul bola dengan apik ke pojok seberang, membuat pertandingan kembali menegangkan: 3-2.

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Namun, Chelsea gagal menyelamatkan satu poin dalam lima menit waktu tambahan. Kekalahan kesekian kalinya ini semakin menambah tekanan terhadap Alonso, sementara Nottingham Forest meraih tiga poin yang sangat berharga dalam perjuangan menghindari degradasi.