Emegha dicaci maki oleh penonton tuan rumah setelah melakukan tindakan yang sangat mengejutkan di lapangan

Video Emmanuel Emegha setelah pertandingan antara klubnya, Racing Strasbourg, dan Rayo Vallecano telah ditonton jutaan kali di internet. Meskipun sang penyerang tidak ikut bermain, ia tetap menjadi sorotan.

Minggu lalu, penyerang asal Belanda ini mengalami cedera. Ia mengalami cedera otot paha belakang, namun ia masih bisa tampil di Piala Dunia. Cedera tersebut tidak terlalu parah.

Namun, cukup parah untuk membuatnya absen pada Kamis malam di semifinal Conference League. Vallecano keluar sebagai pemenang di Prancis (0-1). Tim Spanyol itu juga menang di kandang dengan skor yang sama.

Setelah pertandingan, skuad Strasbourg disoraki oleh pendukungnya sendiri, lalu Emegha maju ke depan. Kapten itu meminta penonton untuk tenang dan justru mengajak mereka bertepuk tangan.

Selanjutnya terlihat bagaimana justru dia menjadi sasaran kemarahan kelompok pendukung fanatik Strasbourg, yang sebelumnya sudah sering berselisih dengannya karena transfernya yang akan datang ke Chelsea. Sebelum Emegha maju ke depan, seorang rekan setimnya mencoba menahannya.

Di internet, banyak komentar juga muncul mengenai pilihan pakaian Emegha, yang tampil di lapangan dengan kacamata hitam.








