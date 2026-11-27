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Chelsea menelan kekalahan dalam tiga pertandingan Liga Primer Inggris berturut-turut setelah takluk 3-2 di kandang Nottingham Forest pada Jumat malam. Tim asuhan Xabi Alonso itu kalah meski Emmanuel Emegha tampil gemilang sebagai pemain pengganti. Penyerang Belanda tersebut mencetak kedua gol Chelsea, tetapi tidak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan.

Chelsea bertandang ke City Ground dengan kepercayaan diri yang rendah. Si Biru kalah dalam dua pertandingan liga sebelumnya, dari Sunderland (1-0) dan Leeds United (1-4), serta berada di posisi kedelapan klasemen Liga Primer Inggris menjelang pekan ke-12.

Di kubu Chelsea, Emegha memulai pertandingan di bangku cadangan karena Alonso lebih memilih Danny Welbeck sebagai ujung tombak. Jorrel Hato absen akibat masalah punggung yang belum kunjung pulih. Sementara itu, mantan penyerang Chelsea, Liam Delap, menjadi starter untuk Nottingham Forest.

Tuan rumah langsung tampil agresif dan unggul setelah pertandingan berjalan lima menit. Umpan silang jauh mencapai Igor Jesus, yang melepaskan tendangan voli indah ke sudut atas gawang tanpa mampu dijangkau kiper Emiliano Martínez: 1-0.

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Chelsea kewalahan menghadapi tekanan para pemain Oliver Glasner pada awal pertandingan dan nyaris tidak mampu keluar dari tekanan. Tim tamu sempat menciptakan ancaman melalui Roméo Lavia dan Welbeck sebelum jeda, tetapi tidak ada gol tambahan pada babak pertama.

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Tak lama setelah babak kedua dimulai, Alonso memasukkan Emegha untuk menggantikan Welbeck. Penyerang Belanda itu kemudian menyaksikan Wesley Fofana melakukan kesalahan mencolok dengan menjatuhkan Delap di kotak penalti. Dari titik putih, Morgan Gibbs-White mengecoh Martínez: 2-0.

Emegha hanya membutuhkan beberapa menit untuk menunjukkan pengaruhnya. Pada menit ke-54, penyerang Belanda itu menyambar bola dengan tendangan voli rendah ke sudut bawah gawang. Setelah pemeriksaan VAR yang menegangkan atas kemungkinan offside, ia akhirnya bisa merayakan golnya: 2-1.

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Chelsea kemudian berharap mendapat penalti setelah bola mengenai lengan Jair Cunha, tetapi wasit Andy Madley tidak mengabulkannya. Di sisi lain, Gibbs-White kembali mencetak gol pada menit ke-73 dengan mencungkil bola melewati Martínez setelah menerima umpan terobosan apik dari Xaver Schlager.

Pertandingan tampak sudah ditentukan hingga Emegha kembali beraksi pada menit ke-89. Di tiang jauh, pemain pengganti itu melompat lebih tinggi daripada para pemain lawan dan menyundul bola dengan apik ke sudut jauh gawang, membuat pertandingan kembali menegangkan: 3-2.

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Namun, dalam lima menit waktu tambahan, Chelsea gagal menyelamatkan satu poin. Kekalahan berikutnya ini semakin menambah tekanan terhadap Alonso, sementara Nottingham Forest meraih tiga poin yang sangat berharga dalam perjuangan menghindari degradasi.