Pemain internasional Swiss, Breel Embolo, mengenang kembali kartu merah kontroversial yang diterimanya melawan Argentina di perempat final Piala Dunia, sembari menyoroti perasaan pilu dan amarah yang menyelimuti seluruh timnya.

Embolo diusir keluar lapangan setelah mendapatkan peringatan kedua karena "berpura-pura jatuh" pada babak kedua pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Argentina berkat skor (3-1) di Kansas City setelah harus melalui babak tambahan waktu.

Hasil imbang (1-1) mewarnai laga hanya beberapa menit setelah Swiss berhasil menyamakan kedudukan; di mana wasit pada awalnya mengumumkan adanya pelanggaran yang menguntungkan Embolo serta peringatan bagi gelandang Argentina, Leandro Paredes.

Namun teknologi VAR menyarankan wasit untuk meninjau ulang momen tersebut, yang mana tayangan ulang memperlihatkan tidak adanya kontak sama sekali antara Paredes dan Embolo. Setelah peninjauan, wasit memutuskan untuk membatalkan peringatan bagi Paredes, dan memberikan kartu kuning kedua lalu kartu merah kepada Embolo dengan alasan diving, dalam salah satu insiden paling menonjol dan tersohor yang disaksikan turnamen ini.

Embolo mengatakan saat diperkenalkan sebagai pemain baru klub Amerika, Atlanta United, dalam transfer yang ditaksir sekitar 18 juta dolar dari Rennes Prancis menurut yang diberitakan surat kabar "The Athletic": "Sebagai para pemain, kami merasakan amarah yang luar biasa karena kami menyadari kemampuan kami untuk menang seandainya kami menuntaskan laga dengan 11 pemain. Tentu saja momen itu memengaruhi diriku dan melukai tim, dan itulah yang selalu penting. Wasit telah mengambil keputusannya pada akhirnya, dan kesalahan-kesalahan itu adalah bagian dari olahraga."

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Setelah berlalu 12 hari dari final Piala Dunia, dewan Federasi Sepak Bola Internasional mengeluarkan klarifikasi yang di dalamnya mengakui tidak digunakannya protokol "kesalahan identifikasi" dalam kasus-kasus dugaan diving. Dan ketika ditanya apakah keputusan yang dikeluarkan setelah Piala Dunia ini mengubah pandangannya terhadap insiden pengusirannya, Embolo menjawab dengan tegas: "Tidak, kami kalah sepenuhnya dan saya adalah orang yang kompetitif yang tidak menerima kekalahan."

Penyerang baru Atlanta itu menambahkan: "Ketika kamu menyadari betapa sulitnya mencapai tahapan tersebut dan membangun sebuah kelompok yang solid, menjadi sangat sulit untuk menerima keputusan itu. Kesulitannya tidak terletak pada apakah itu kartu merah atau bukan, melainkan pada kenyataan bahwa kesempatan berikutnya mungkin baru datang setelah empat tahun, dan tak seorang pun bisa menjamin masa depan."

Reaksi Embolo saat detik-detik ia keluar dalam keadaan diusir menjadi salah satu gambar yang abadi di Piala Dunia; di mana ia dilanda tangisan dan tak seorang pun mampu menghiburnya, di tengah pengaruh yang jelas dari keputusan itu terhadap hasil laga.

Dan hari ini, sang penyerang Swiss mendapati dirinya kembali berada di Amerika Serikat untuk melanjutkan perjalanan profesionalnya di liga Amerika melalui pintu gerbang Atlanta United, yang tengah kesulitan pada musim ini dengan menempati peringkat ke-12 di Wilayah Timur, meskipun baru-baru ini meraih tiga kemenangan beruntun.

Embolo mengakui dengan mengatakan: "Empat bulan lalu saya tidak menyangka bahwa saya akan berada di sini hari ini, tetapi keputusan itu bersifat menentukan bagi saya. Manajemen Atlanta memahami secara dekat potensi saya sebagai pemain dan kepribadian saya. Saya rasa liga Amerika berkembang secara signifikan jika kita melihat level timnas Amerika yang kami hadapi tahun lalu. Perkembangan membutuhkan waktu, dan meskipun saya tahu bahwa sepak bola tidak memberimu banyak waktu, saya tetap antusias dengan pengalaman ini."