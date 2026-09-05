Al Ittihad mencatatkan rekor bersejarah dalam klasik melawan Al Nassr, setelah berhasil menggetarkan gawang lawannya dua kali dalam 22 menit pertama babak pertama, dalam laga yang mempertemukan kedua tim malam ini, Sabtu, dalam rangkaian pertandingan pekan kelima Liga Roshn Pro.

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Dua gol Al Ittihad itu tercipta lewat pemain Nigeria, George Ilenikhena, yang melanjutkan ketajaman ofensifnya setelah mencetak dua gol di awal pertandingan, sehingga memberi timnya keunggulan dini atas Al Nassr dalam salah satu laga paling menonjol di pekan ini.

Menurut jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola, Al Ittihad mencetak dua gol dalam 22 menit pertama melawan Al Nassr untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan kedua tim di Liga Pro, sehingga tim menuliskan rekor baru dalam catatannya melawan sang lawan.

Ilenikhena mengukuhkan diri sebagai bintang klasik ini, setelah berhasil mencetak gol dua kali dalam waktu singkat, menegaskan ancaman besarnya di depan gawang Al Nassr, dan membawa Al Ittihad memulai pertandingan dengan sangat kuat.

Rekor bersejarah ini mencerminkan awal ofensif yang kuat dari Al Ittihad, setelah tim mampu memanfaatkan peluang-peluang yang datang dan mengubahnya menjadi gol, di saat Ilenikhena menjadi kata kunci di balik keunggulan dini Al Ittihad.