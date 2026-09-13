Tim bertabur bintang milik Vincent Kompany menaklukkan tim promosi yang lama mampu mengimbangi permainan dengan skor 2-1 (1-0) dan kembali ke jalur kemenangan di Bundesliga setelah hasil imbang di Schalke. Namun, mesin juara beruntun itu kembali tersendat, dan masih sangat jauh dari permainan ringan seperti musim lalu.

Lennart Karl (26) dan Harry Kane (72) memastikan kemenangan yang diraih dengan susah payah, sehingga FCB kini hanya berjarak dua poin dari puncak. Dengan kemenangan ketiga dalam lawatan tandang kedelapan di liga, sang juara juga memperbaiki catatannya di Saarland - di tidak ada negara bagian lain neraca mereka bernilai negatif. Bagi kota berpenduduk 13.000 jiwa itu, meski sempat menyamakan kedudukan lewat Maurice Krattenmacher (61), ini menjadi kekalahan pertama mereka di kasta tertinggi.

Secara mengejutkan, wakil Saarland itu memasuki duel penuh kontras ini setelah start impian mereka dengan keunggulan dua poin atas pemimpin industri tersebut, dan pelatih Vincent Wagner bisa berada di tepi lapangan usai hukuman kartu kuning-merahnya dicabut. Di atas lapangan pada awal laga, nilai pasar 35 juta euro berhadapan dengan 680 juta euro, dengan Kompany setelah kemenangan 5-0 pada laga pembuka Liga Champions bahkan masih menyimpan para bintang top seperti Joshua Kimmich, Jamal Musiala, atau Manuel Neuer di bangku cadangan.

Kemenangan susah payah di desa ajaib: Bayern hentikan tim promosi Elversberg

Bayern menekan tim promosi itu jauh ke belakang sejak awal bahkan tanpa beberapa pemain inti, tetapi pada awalnya belum ada jalan tembus. Justru peluang berbahaya pertama dimiliki Elversberg, karena Minjae Kim hampir membelokkan umpan berbahaya ke gawangnya sendiri (17). Sang underdog pun mendapat keberanian dari situ, dan berkat ketidaktelitian Munich dalam membangun serangan mereka semakin berani sesekali menyerang. Noah Darvich sekali gagal menjangkaunya (19), selain itu umpan terakhir juga tak hadir dalam situasi jumlah pemain unggul (21).

Bayern mengalami masalah pada fase ini - tetapi mereka tetap menghukum dengan peluang pertama layaknya tim papan atas. Karl hanya perlu menempelkan sisi dalam kakinya di tiang jauh setelah umpan sempurna dari Ismael Saibari. Namun, ketenangan yang biasa mereka miliki tetap belum kembali, tim Munich bermain ceroboh seperti saat di Schalke. Mereka hampir dihukum untuk itu, tetapi gol Cole Campbell tidak disahkan karena ada posisi offside dalam proses sebelumnya (43).

Bahkan setelah jeda, wakil Saarland itu tetap mampu mengimbangi permainan dengan baik, bahkan sempat membangun beberapa rangkaian umpan panjang. Sebagai ganjarannya, Krattenmacher yang datang dari Munich mencetak gol lewat tembakan melengkung indah ke sudut atas. Kompany langsung bereaksi dengan empat pergantian sekaligus, termasuk memasukkan Kimmich dan Musiala - serbuan pun dimulai. Pemain pengganti Luis Diaz (67) gagal setelah bertindak arogan dengan tumitnya, Michael Olise (69) lebih dulu digagalkan Maximilian Rohr di garis gawang lalu oleh mistar (70).

Lalu Kane melakukannya dengan lebih baik saat terjatuh dan menempatkan bola dengan sempurna ke sudut kanan atas. Setelah itu, kemenangan mereka bahkan kembali berada dalam bahaya.