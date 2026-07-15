Elia memberikan kabar terbaru tentang Royston Drenthe: 'Dia terkurung dalam tubuhnya sendiri'

Eljero Elia tampak sangat terharu pada hari Rabu di Het Oranje Café saat membicarakan Royston Drenthe. Mantan pemain Feyenoord dan Real Madrid ini mengalami stroke pada Oktober tahun lalu. “Ini bukanlah hal yang ingin kamu alami oleh siapa pun.”

“Saya menganggapnya sebagai keluarga. Hal ini bisa saja menimpa siapa saja,” demikian Elia membuka pembicaraan dalam acara bincang-bincang SBS6. “Kamu tidak akan menginginkan hal ini terjadi pada siapa pun. Dia terjebak dalam tubuhnya sendiri.”

“Lengan kirinya masih lumpuh. Dan dia tidak bisa berbicara. Tapi dia sedang berjuang keras. Dan kami memberinya cinta, itu saja yang bisa kami lakukan. Memastikan dia mendapat cinta dan dukungan. Memeluknya dan melibatkan dia dalam segala hal yang kami lakukan. Ini menyakitkan, bro,” kata mantan penyerang sayap yang terharu itu.

Pembawa acara Sam van Royen ingin tahu bagaimana Drenthe berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya. “Kadang-kadang kamu bisa memahaminya. Kadang-kadang tidak. Dia tidak bisa mengekspresikan diri dengan baik,” kata Elia, memberikan gambaran tentang bagaimana Drenthe berusaha membuat dirinya dimengerti. “Jika kamu lebih lama bersamanya, kamu akan mengerti apa yang dia maksud.”

“Terapi dan perawatan. Itu benar-benar harus dia lakukan. Dia memang melakukannya, dan kondisinya semakin membaik. Langkah-langkah kecil. Tapi ada kemajuan, dan itulah yang terpenting,” kata Elia dengan penuh harapan.

Drenthe (38) mengalami stroke tahun lalu saat syuting acara Nog Eén Keer Fit. Sejak saat itu, mantan pemain kaki kiri ini terus berupaya memulihkan diri, meskipun menurut Elia prosesnya berjalan dengan pasang surut.